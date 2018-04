Causapié propone patentar expresión "mentir con desparpajo Cifuentino" y ve imprescindible la moción de censura

24/04/2018 - 14:26

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha propuesto este martes en el Pleno municipal la necesidad de que alquien patente la expresión "mentir con desparpajo Cifuentino", y ha añadido que la moción de censura es la única salida para "recuperar la dignidad" de la Comunidad de Madrid.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Esto no se resuelve con chulerías, y es que hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid (Cristina Cifuentes) y al PP culpabilizar a la Universidad y esconderse detrás de ella", ha criticado Causapié durante el debate de la propuesta socialista en apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tras la polémica del máster de la presidenta regional.

Por ello, Purificación Causapié, aboga por resolver esta polémica "apoyando a la Universidad pública, y apoyando una moción de censura en la Asamblea, única manera de recuperar la dignidad de la Comunidad de Madrid".

Parte de la intervención de Causapié ha estado dedicada a los estudiantes de la URJC, que ahora mismo "tienen titulaciones universitarias desprestigiadas". "Nos preocupan los estudiantes que han estudiado y estudian, y hacen un esfuerzo por conseguir su futuro", ha remachado.

Así, ha manifestado que esta moción viene motivada por el apoyo a "todos los profesores que no juegan con las notas, y que no ponen notas que no corresponden, y a estudiantes que hacen todos sus exámenes; esta iniciativa va también por el derecho a la educación pública".

Y es que para Causapié "es malo aceptar regalos, ya sea un máster o un ático en Marbella". También considera que "es malo mentir, y hay que penalizar a quienes mienten, incluso a quienes mienten con ese desparpajo como hemos visto".

Al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, le ha indicado que "no ha hecho ningún comentario para defender" a Cristina Cifuentes, porque "sabe que se arriesga, que no tiene defensa posible, porque la mentira se paga y se tiene que pagar". Para Causapié, el 'caso Máster' ha desprestigiado a la Comunidad como lo ha hecho, por ejemplo, "la Púnica o la Lezo".

"Si cree que ella no mintió y si cree que ella no ha obtenido un máster de manera fraudulenta dígalo, pero no eche barro en los demás", ha concluido.