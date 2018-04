Asaja-A insta al Parlamento a "pulir" aspectos de la Ley de Agricultura y Ganadería para "favorecer la competitividad"

24/04/2018 - 14:42

La organización Asaja-A, después de que el Consejo de Gobierno andaluz haya remitido este martes al Parlamento la Ley de la Agricultura y la Ganadería de Andalucía, ha instado a la cámara andaluza a "pulir" aquellos aspectos de la misma que "resten impulso a la competitividad agraria".

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la agrupación ha recalcado que "la ley no era necesaria, no ha sido pedida por el sector y supondrá un aumento de la burocracia en un sector sobrerregulado que necesita justo lo contrario, más simplificación".

Pese a ello, desde Asaja-A han valorado el "importante esfuerzo" que ha realizado la Consejería de Agricultura, ya que en el sexto borrador "incorporaba alegaciones que le había trasladado la organización" y que han recogido también en los dictámenes el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) y el Consejo Consultivo.

No obstante, ha recalcado que "aún quedan algunas cuestiones que pulir en la tramitación parlamentaria, entre otros asuntos, los contratos territoriales, las zonas de protección agraria, el concepto de suelo infrautilizado y el régimen sancionador".

Respecto a los contratos territoriales, Asaja-A ha señalado que se trata de una "figura fallida que debería eliminarse al no aportar nada más allá de los compromisos y las obligaciones que todos los agricultores y ganaderos tienen asumidas por las normativas en vigor".

A juicio de la organización, "su implantación supondría mayor complejidad burocrática en unos momentos en los que la simplificación sigue siendo un objetivo a alcanzar en la gestión de la Política Agrícola Común (PAC). Los contratos territoriales ya se introdujeron en Francia, donde tras su fracaso se ha tenido que dar marcha atrás".

Además, han apuntado que la administración andaluza cuenta con la figura del convenio, "que hace perfectamente prescindible el contrato territorial".

Así, en su dictamen el artículo referido a las zonas de especial protección agraria, la organización ha matizado que "presenta una regulación imprecisa con conceptos jurídicos indeterminados, tan vagos en su formulación, que generan un espacio de discrecionalidad próxima a la arbitrariedad".

Ha explicado que se trata de una crítica que el dictamen aprobado por unanimidad en el CES-A extiende a los planes de protección de zona agraria, de los que afirma que "presentan un contenido prohibitivo, en lugar de articular mecanismos de fomento dirigidos al mantenimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones", y concluye afirmando que se trata de "un enfoque con el que no podemos estar de acuerdo", según recoge Asaja-A.

En este sentido, la organización ha considerado como "gravísimo" que la nueva Ley, amparándose en estas denominadas zonas de protección agraria, "pretenda prohibir determinados aprovechamientos o limitar la capacidad productiva de los agricultores, lo que supone un ataque a la libertad de empresa, consagrada en el artículo 138 de la Constitución Española, por lo que nos preocupa especialmente este 'tufillo' confiscatorio y expropiatorio que recuerda a la vieja Ley de Reforma Agraria".

En la misma línea, Asaja-A ha mostrado su rechazo al concepto de infrautilización del suelo, "un concepto que el dictamen del CES-A reconoce que genera inseguridad jurídica, dada su vaguedad", debido a que "carece de una definición de suelo en proceso de degradación sin que exista ninguna norma que defina este concepto".

Respecto al régimen sancionador, la organización ha señalado que el dictamen del CES-A vuelve a coincidir con sus alegaciones al criticar que los incumplimientos referidos en la Ley "ya están sancionados por la PAC, por lo que se incurriría en una doble o incluso una triple sanción, y atendiendo al principio de non bis in ídem la misma infracción no puede tener una doble sanción".

En lo referente a la estructura administrativa recogida en el anteproyecto, Asaja-A la ha considerado "excesiva" ya que el texto prevé la creación o consolidación de hasta seis organismos, concretamente, el Consejo Asesor Agrario de Andalucía y sus ocho homólogos provinciales; el Consejo Agroalimentario Andaluz; la Comisión para la internacionalización del sector agroalimentario; el Observatorio andaluz de precios de la cadena alimentaria; el foro andaluz de la cadena alimentaria y foro andaluz de la innovación agroalimentaria.

En el diálogo social, la organización ha señalado que tanto el CES-A como el Consejo Consultivo coinciden con su posición basada en proponer la modificación del artículo referido a las Organizaciones Profesionales Agrarias, "que deben estar constituidas en conformidad con la Ley 19/1977 de Libertad Sindical y esto tiene que estar especificado en la Ley de Agricultura".

Por último, Asaja-A ha manifestado su disposición al diálogo así como su puesta a disposición de los partidos políticos con representación parlamentaria para "pulir" este texto y lograr que salga del Parlamento de Andalucía "la mejor ley para el sector".