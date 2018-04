Madrid. ahora madrid, psoe y ciudadanos urgen juntos a la comunidad a aclarar el 'caso cifuentes' y restituir el daño a la universidad

24/04/2018 - 14:32

Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos se unieron este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para aprobar una iniciativa de apoyo a las universidades públicas madrileñas y pedir a la Comunidad que "tome las medidas oportunas" para esclarecer el escándalo del máster de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, y "devolver la confianza y el respeto" a la Universidad.

El Grupo Socialista retiró de la proposición un punto que expresaba explícitamente apoyo a la moción de censura que promueven el PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, con el objeto de sumar a Ciudadanos. Por su parte, el PP pidió la votación por puntos para limitarse a respaldar el que manifestaba su apoyo a la Universidad, pero los socialistas se negaron a darles esa posibilidad.

El punto más controvertido reza literalmente: "Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar con la mayor diligencia, en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles delitos cometidos en el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, esclareciendo los hechos y tomando las medidas que resulten pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los profesores y profesoras, profesionales y estudiantes de esta universidad y el conjunto de las universidades públicas madrileñas".

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, presentó la iniciativa anunciando que quería hablar "poco de Cristina Cifuentes y mucho de la Universidad", para centrarse en el apoyo a la Universidad y los universitarios que se esfuerzan y en evitar el desprestigio de la institución, pero mencionó la expresión "mentir con desparpajo cifuentino".

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, aun lamentando el desprestigio de la Universidad y que el valor de los títulos de la Rey Juan Carlos haya caído en este mes, sí entró más a denunciar el "bochorno" que ha causado el escándalo de Cifuentes, cuyo final ve "cerca"; algo que cree que comparte el PP y por eso cada vez se compromete menos con la presidenta, que "ha mentido en sede parlamentaria" y sacó un máster sin hacerlo gracias a sus privilegios. Además, resaltó que la proposición incluye instar a la Comunidad a reparar el daño hecho; que Ahora Madrid apoya la moción de censura que Causapié retiró de su iniciativa, y mencionó la responsabilidad de Ciudadanos aunque no le pidió compromiso alguno.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, calificó de "oportuna" la iniciativa del PSOE, suscribió el "golpe a la Universidad y a la igualdad de oportunidades" que supone el máster de Cifuentes y propuso 'in voce' la enmienda de hacer una campaña en favor de la Universidad Rey Juan Carlos, a algunos de cuyos licenciados ilustres enumeró, para que los nuevos titulados salgan de ella "con orgullo".

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, optó por denunciar la "hipocresía" y "cinismo" de la izquierda al lamentar el desprestigio de la Universidad después de que Maestre entrara "semidesnuda" en la capilla de la Complutense, justificar boicots a conferencias de Rosa Díez y no criticar que el dirigente de Podemos Íñigo Errejón obtuviera una beca en la Universidad de Málaga por un trabajo de investigación que no realizó. Por último, dijo que si el objeto de la moción fuera apoyar a la Universidad habrían hablado con el PP; como no lo hicieron, dedujo que para el PSOE la Universidad Rey Juan Carlos es sólo "el medio para llegar al gobierno de la Comunidad".

Causapié no perdió la ocasión de destacar en su segundo turno que Almeida no hubiera hecho ni un solo comentario de defensa de Cifuentes, lo que interpretó como que "sabe que no tiene defensa posible", mientras que Maestre dijo que el portavoz popular tiene "muy poca altura moral" y deseó que la unanimidad entre los otros tres grupos se traslade "adonde importa", que es en la Asamblea de Madrid para destituir a la presidenta.

