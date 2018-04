El alcalde de Cuenca y el vicepresidente primero del Gobierno regional se reunirán el 4 de mayo

24/04/2018 - 14:58

El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, se reunirá con el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, el 4 de mayo, a partir de las 12.00 horas en la Alcaldía.

CUENCA, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento conquense, el primer edil ha desmentido que los retrasos que pudiera haber en las propuestas planteadas por el Gobierno regional sean debidos al Ayuntamiento de Cuenca. "De ningún modo se puede culpar al Ayuntamiento si no hay expediente abierto por la Junta ni papeles", ha dicho.

Según el primer edil conquense, el tema de los ascensores "se ha llevado con la máxima diligencia en el Consorcio y se han mantenido todas las reuniones, presentaciones y debates tal y como solicitaron tanto Martínez Guijarro, como el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy".

"Difícilmente se puede avanzar más sin propuestas concretas, ni proyectos, no ha habido ningún retraso por nuestra parte, porque siempre que han hecho un anuncio les he pedido que para pronunciarnos sobre el tema tenían que entregar documentación, que es lo que no tenemos", ha manifestado Mariscal.

"Estamos a 24 de abril de 2018 y no tenemos ningún proyecto, y mucho menos consensuado, que es lo que acordó el Consorcio en septiembre de 2015. El Gobierno regional ha creado con este tema una burbuja que ya ha sido rechazada en tres ocasiones por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca", ha defendido.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento no puede generar seis millones de euros de crédito para solo dos ascensores y tampoco lo puede hacer el Consorcio. "No es un problema solo de plazo de ejecución, también hay un problema de que las condiciones que han puesto en las bases de la convocatoria de ayudas FEDER son imposibles de superar", ha criticado.

"Cuando han traído propuestas serias, con proyectos o convenios, todo ha salido adelante, y prueba de ello es la exposición de Sorolla en marcha o las renovaciones en los museos de las Ciencias y el Paleontológico, o la exposición de Ai Weiwei", ha añadido el primer edil conquense, que ha lamentado que "son muchos más los anuncios: planes de turismo, centros de investigación, complejos hoteleros, museos y exposiciones de los que nada se sabe".