La Casa Encendida acoge una nueva edición de '¡Despierta!, el planeta te necesita' dedicada a la naturaleza

24/04/2018 - 15:03

La Casa Encendida acogerá del 3 al 6 de mayo una nueva edición de "¡Despierta!, el planeta te necesita" dedicada a la belleza de la naturaleza, proyectando una selección de documentales de concienciación, ha informado La Casa Encendida en un comunicado.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ciclo analizará, a través de documentales y conferencias, la belleza de la naturaleza y el peligro evidente que corre por la acción del ser humano.

Se proyectará The Earth's lawyer. The fight against ecocide, de Kees Brouwer; Biomimicry. Inspired by nature, de Leila Conners; Echo-logis, natures urbaines, de Frédéric Planchenault, y Chasing coral, de Jeff Orlowski.

Tras las proyecciones se dará paso a conferencias y mesas redondas en las que participarán grandes figuras del movimiento medioambiental internacional como Satish Kumar, voz artística y espiritual del movimiento verde.