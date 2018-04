El juez suspende otro juicio contra Semedo (Villarreal CF) por lesiones tras un acuerdo extrajudicial con la víctima

24/04/2018 - 15:00

La madre del jugador afirma: "Que le den una oportunidad a mi hijo porque es inocente"

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ha suspendido uno de los juicios que tenía pendiente el jugador del Villarreal CF Rubén Semedo por unas presuntas lesiones leves tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con la víctima que incluye una indemnización. Es la segunda vez que ocurre, puesto que en otro incidente que tenía pendiente se le absolvió al pactar con los presuntos lesionados.

Semedo, de 23 años y nacionalidad portuguesa, tenía que sentarse este martes en el banquillo de los acusados por un incidente que tuvo lugar el pasado mes de octubre a la salida de una discoteca cuando presuntamente golpeó a otro joven con una botella en la cabeza y le ocasión lesiones leves.

La vista, prevista para las 11 horas por un delito leve de lesiones, se ha tenido que suspender tras requerirlo las dos partes --acusación y defensa-- al haber llegado a un acuerdo extrajudicial que incluye una compensación económica. Así, la jueza ha dado ahora 10 días para que el denunciante comunique si continúa adelante con la acusación contra el jugador, suspendido de empleo y sueldo por el club.

Se trata, según ha explicado el abogado de Semedo, Jorge Albertini --director del despacho internacional penal Abogados Albertini-- de un trámite procesal por el que se suspende el juicio hasta que las partes confirmen que realmente han llegado a un acuerdo mediante un escrito que se presentará en un par de días, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

"En este procedimiento --ha aseverado-- se ha llegado a un acuerdo con la otra parte, han quedado claras las discrepancias que había y queda nulo el procedimiento, de forma que se determina que Rubén no ha sido responsable de los hechos de los que había sido denunciado", ha resaltado. El acuerdo, según ha podido saber Europa Press, no reconocería la culpabilidad del jugador y lo justificaría en su delicada situación judicial.

El letrado ha aprovechado para anunciar que va a volver a pedir la libertad para su representado, en prisión por otro incidente que tuvo por el que se le atribuyen presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia.

"Es un muchacho de 23 años, representante modélico de la selección portuguesa de fútbol y hay informes que acreditan que Rubén es una persona respetuosa y un profesional en toda regla", ha manifestado para agregar que los hechos que se le atribuyen en la causa que le queda pendiente son "infundados".

Así, ha explicado que Semedo, "al ser una persona pública, las denuncias van dirigidas hacia él porque saben que es la persona que puede solventar y pagar algún tipo de indemnización. Pero en todo caso, Rubén no es autor de los hechos", ha insistido. "Se están cometiendo una serie de imprecisiones por las que se pretende llevar a mi cliente como acusado y públicamente ya se le ha condenado", ha lamentado.

Y ha agregado: "La persona que denuncia a Rubén está denunciada por mi cliente por una presunta estafa. Y crea una historia fantástica y novelesca, pero... ¿Qué necesidad tiene mi cliente de atar a una persona, de golpearle y de robarle por 5.000 euros?; ¿Por 5.000 euros mi cliente va a actuar como si fuera un vulgar delincuente?", se ha preguntado.

"MI HIJO ES INOCENTE"

Adelaida, la madre de Semedo, ha explicado a los medios de comunicación, visiblemente emocionada, que su hijo es "inocente": "Por favor, que le den una oportunidad a mi hijo porque es inocente. El fue víctima de una estafa", ha repetido.

Así, se ha preguntado si un "profesional" como su hijo no se merece una credibilidad: "¿Por qué todo el mundo lo tiene que condenar? No hay pruebas. Rubén es inocente, no hizo eso. ¿Por qué no se cree en su inocencia? Mi hijo no es culpable de estas acusaciones. Es un futbolista que viene aquí a jugar. Su familia está con él", ha dicho.

"Pido ayuda --ha agregado-- para que se compruebe la inocencia de Rubén. Es un internacional portugués, un futbolista, un profesional. No entiendo por qué se le acusa. No es justo. Que alguien haga justicia y no caiga por tierra", ha reclamado. "Rubén está sufriendo mucho, desesperado porque no ha hecho nada para estar en esta situación", ha lamentado.