Cs estudia presentar un contencioso en rechazo a la querella del Parlament contra Llarena

24/04/2018 - 15:15

Arrimadas pide al Gobierno "despertar y recurrir la delegación de voto de huidos"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciado que su grupo estudia presentar un contencioso administrativo contra el acuerdo de la Mesa del Parlament alcanzado este martes de presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En una rueda de prensa, ha considerado evidente que la querella "no persigue intereses generales, sino personales, de una persona o de un grupo", por lo ve vulnerados los derechos de los diputados.

Fuentes de Cs han explicado que el vicepresidente segundo (de Cs) ha recordado durante la Mesa que se vulneraron derechos de los diputados en los plenos del 6 y 7 de septiembre para aprobar las leyes del referéndum y de transición democrática --"una sentencia dice que se vulneraron: no es una opinión"-- pero que el Parlament no presentó querella alguna.

Las mismas fuentes han dicho que, también durante la Mesa, grupos han pedido a los letrados del Parlament un informe sobre si la Cámara puede presentar la querella, y que el letrado mayor, Antoni Bayona, ha explicado que él mismo ya había propuesto redactarlo pero que el presidente Roger Torrent lo rechazó.

La decisión de la Mesa encarga a los letrados presentar la querella aunque estos avisaron de que no son expertos en la materia: Arrimadas advierte de que también estudian si hay delito de malversación, que no solo contempla el gasto de "dinero líquido de las instituciones, sino también de recursos humanos" para intereses que no son generales.

VOTO DELEGADO

En esa reunión también se ha aceptado el voto delegado del diputado de ERC, Toni Comín, y Arrimadas ha exigido al Gobierno central "despertar y recurrir la delegación de voto de huidos de la justicia".

Cs ha pedido reconsiderar la decisión de la Mesa de aceptar ese voto delegado --como ya hicieron con el de Carles Puigdemont (JxCat)-- pero la Mesa lo ha rechazado.

No descartan presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), pero, como tardaría meses en resolverse, exigen al Gobierno central que presente un recurso ante el TC que suspendería inmediatamente la validez de la delegación de esos votos.

Los votos de Comín y Puigdemont son claves para desencallar la legislatura: si sus dos votos son válidos, JxCat y ERC suman 66 escaños, los suficientes para derrotar a los 65 que suman Cs, PSC, PP y comuns, y para investir así un presidente en segunda votación --que requiere mayoría simple--.

Arrimadas recuerda que el reglamento del Parlament permite delegar el voto por causas de fuerza mayor que impidan ir al pleno, como una baja maternal y una enfermedad, pero "no está previsto para una persona huida de la justicia que está cobrando el sueldo sin venir a trabajar".

"TENSIÓN" EN CATALUNYA

La líder de Cs ha criticado los ataques a sus sedes; el último, el lunes en la sede de Cs de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en una carpa que colocaron durante el lunes de Sant Jordi: "Se atacó una carpa por parte de un encapuchado, pero fue detenido por la Guardia Urbana. Estamos hartos de sufrir señalamientos. Basta ya".

Y ha anunciado que Cs trabaja en una declaración institucional de condena a la violencia que quiere presentar al resto de grupos para leerla en el pleno del miércoles.