Eta. el psoe rechaza ser indulgentes con eta

24/04/2018 - 14:34

La dirección del PSOE expresó este martes cualquier indulgencia con los miembros de la banda terrorista ETA, incluso con los que están ahora mismo presos en cárceles españoles, tras el comunicado de la pasada semana y el próximo en el que se espera su disolución.

"Estamos por el cumplimiento de la legislación actual y no lo plantemos como ningún tipo de negociación, lo que la misma ley establezca. No es el momento más que de concluir, no la desmovilización, sino de extinción definitiva de esta banda criminal y dejar las cosas claras, que ha triunfado el Estado de Derecho, que no se han aceptado chantajes".

De esta manera respondió el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en Ferraz al término de la Comisión Ejecutiva Federal, cuando se le preguntó si los socialistas son partidarios de un acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.

Además, Ábalos sostuvo que "ni siquiera por la vía de la lástima vamos a asumir estos chantajes y que lo que hay que centrarse también es en la recuperación de la memoria". "Como hay ese intento de revisar nuestra historia reciente, no vamos a aceptar que esto suponga una revisión de la memoria de las víctimas, que merecen ser recordadas". Por ello, recalcó que apuestan "más por eso que por ser indulgentes".

"Con el tiempo, en un ámbito de normalidad, la ley penitenciaria puede plantearse esos beneficios en función del reo que contempla la ley. Ahora no es el momento", dijo Ábalos, "más que de concluir la extinción definitiva de la banda".

El dirigente socialista remarcó que ETA "no está en condiciones", porque es una "organización derrotada por el Estado de Derecho" con un "coste tremendo en vidas y secuelas", que "no se puede liquidar con una notita que pretende indulgencia", en alusión al comunicado del pasado jueves en el que pide "perdón" a algunas víctimas.

Mitras algunos "pretenden y borrón cuenta nueva" considerando que "no ha sido un conflicto entre dos contendientes", Ábalos subrayó que a los miembros de ETA "lo único que les corresponde es pagar. No nos planteamos ningún beneficio por una misiva". "No cabe más que aplicar ley pena", aseveró el dirigente socialista.

"Estamos por el cumplimiento de la legislación actual y no lo planteamos por reacción a un comunicado de ETA ni la negociación de los presupuestos. Lo único que desactiva los ambientes es el cumplimiento de la ley. Ya se verá cada caso, cada preso, como establece la legislación penitenciaria, no queremos vincularlo con ningún elemento de presión", reflexionó.

