PSOE, Cs y PP piden a Ahora Madrid que "no maree la perdiz" y cumpla plan parcial para desbloquear Colonia de Villaverde

24/04/2018 - 15:12

Los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos y Partido Popular han pedido este martes al equipo de Gobierno que "no maree la perdiz" y cumpla, "nueve meses después de lo aprobado", el plan parcial para desbloquear la rehabilitación de la Colonia experimental de Villaverde tras dos décadas de reivindicación vecinal.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Usted no ha cumplido ni un solo punto del acuerdo... bueno sí, el de las subvenciones, donde se habla de concurrencia competitiva, lo que es una barbaridad; solo le pedimos que nueve meses después de ese plan parcial, lo haga", le ha indicado la portavoz socialista en materia de vivienda, Mercedes González, al delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

El plan parcial al que ha hecho alusión González es el aprobado en un pleno extraordinario del pasado mes de julio en el que la concejalía de Coordinación Territorial y la Junta de Villaverde consiguieron sacar adelante un protocolo para trabajar conjuntamente en la rehabilitación de la Colonia Experimental de Villaverde.

Este plan incorpora unas ordenanzas urbanísticas con el objeto de posibilitar tanto la rehabilitación integral de la edificación, como la ampliación, la demolición y la renovación total de la misma, de forma tal que sea posible realizar actuaciones.

Calvo ha afirmado que el Gobierno municipal aprobaría la iniciativa, porque mantienen el compromiso con los vecinos, pero también instan, a través de una enmienda transaccional, a todas las administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, a cumplir con sus objetivos.

"INFRAVIVIENDAS"

Mercedes González ha explicado que en la Colonia Experimental de Villaverde habitan 1.200 vecinos distribuidos en 408 viviendas fruto de una operación iniciativa de la Obra Sindical del Hogar y del Instituto Nacional de la Vivienda que, tras su desaparición, se hizo cargo el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

La edil socialista ha indicado que "la mayoría de las viviendas no presentan las debidas condiciones de habitabilidad, tienen graves problemas de ventilación y humedad", con "nulas condiciones de aislamiento y sus sistemas de saneamiento, fontanería y electricidad están obsoletas".

Además, "de forma generalizada", los edificios de la Colonia incumplen gran parte de las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por el Plan General de Ordenación Urbana. En este punto ha indicado que un informe encargado por la Junta municipal se asegura que estas viviendas, "incluso desde su propio origen, no se podrían haber calificado como viviendas, deberían ser consideradas como infraviviendas".

Respecto al plan parcial aprobado el 20 de julio de 2017, con el voto contrario del PSOE, González ha pedido que se cumplan y procedan a "modificar el planeamiento para eximir de la obligación de dotar de plazas de aparcamiento", así como "estudiar las áreas de movimiento definidas para agotar la edificabilidad prevista en el PGOUM y "realizar una aportación de una cantidad complementaria, mediante subvenciones".

"UN SUFLÉ"

Para los populares, todas las medidas anunciadas por Ahora Madrid para con la Colonia de Villaverde han sido "un suflé". "Fueron ustedes los que dijeron no pagar la deuda, y la pagan por adelantado; dicen que acabarían con desahucios y sigue habiendo, incluso de EMVS; prometieron la tarjeta de vecindad, y no es más que un titular del pasado; prometieron atención sanitaria para los migrantes, y se la quitan. Vamos por el tercer año de la legislatura y no han hecho nada, es ridículo, es vergonzante el balance de esta gestión", ha aseverado.

Además, ha echado en cara al concejal-presidente del distrito, Guillermo Zapata, que es el "concejal que menos presupuesto ha ejecutado". Por otra parte, Chacón ha destacado que "el 70 por ciento de los recursos del Gobierno regional para rehabilitación de la vivienda, se han enviado a la ciudad de Madrid".

El edil de Cs Bosco Labrado ha exigido que este plan se haga. "Actúe y ejecute", ha pedido a Calvo. Para Labrado, hablar de esta Colonia es "hablar del olvido, del maltrato institucional... y este último episodio se vive con Ahora Madrid". "Durante 40 años, no hubo inversión alguna, y en 20 años, la Comunidad de Madrid se cansó de prometer e inclumplir sentencias que les obligaban a arreglar bloques", ha criticado.

También ha echado en cara a Calvo su "lentitud y falta de inciativa" para solventar este plan parcial, que "no tiene visos de solventar ese problema pronto".

LO QUE QUEDA PENDIENTE

José Manuel Calvo ha asegurado que "lo que queda pendiente" es ver "cómo se puede materializar ese incremento de edificabilidad en según qué parcelas, y también la exención de plazas de aparcamiento". "Son compromisos que están vigentes", ha indicado.

Tal y como ha expuesto, no se han llevado a cabo porque han estado a la espera de "conocer los términos de la prórroga del Plan de Vivienda, que depende Fomento y la Comunidad de Madrid". "No hemos conocido un borrador hasta hace apenas dos semanas, y en ese borrador no contemplaba las obras de renovación urbana que están reclamando", ha apuntado.

Además, Calvo ha afeado a PSOE y Cs que con esta propuesta "hagan el juego" al PP, que no ha hecho referencia en su intervención "a sus incumplimientos con la Colonia".