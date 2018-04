De la Torre apuesta por realizar estudios para ampliar el aeropuerto para "atender el volumen de viajeros"

El alcalde dice que si en Málaga el metro está parado "no es por ningún problema de enfrentamiento" y critica la gestión de la Junta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este martes al crecimiento que está experimentando el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol en cuanto al número de viajeros, recordando que son 20 millones al año. Así, aunque ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan inversiones, ha dicho que "debe haber estudios de posibles ampliaciones de la terminal" para, con ello, "atender el volumen de viajeros".

En relación con el aeropuerto ha dicho también que es "interesante" la inversión para el acceso norte, ya que "nos interesa" a todas las ciudades andaluzas, porque "complementa" a otros aeródromos; así como es importante, de cara al futuro, la conexión ferroviaria desde el de Málaga para interconectar con otras ciudades de Andalucía.

De la Torre lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en Sevilla en las V Jornadas de Infraestructuras de la Cadena SER Andalucía, a las que también han asistido el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar; los alcaldes de Sevilla, Granada y Córdoba, Juan Espadas, Francisco Cuenca e Isabel Ambrosio, respectivamente; y el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López.

METRO

Por otro lado, De la Torre se ha referido al metro y, en primer lugar, ha lamentado que estas jornadas no tuvieran lugar hace algunos años, "ya que seguramente parte de los problemas que hoy existen, por ejemplo en tema de metros, hubieran tenido un enfoque mejor".

En concreto, el regidor se ha referido al principio de este siglo, cuando se fue gestando "la operación metros en Andalucía" y "si hubiera habido un encuentro parecido a este, estoy convencido de que hubiera prosperado la tesis de inversión pública y gestión privada, pero no concesión".

En este sentido, ha aludido a "los problemas" que ese modelo está ocasionando en los metros de Málaga y Sevilla y ha dicho que la Junta "aprendió" de la experiencia Sevilla y Málaga y "cambió el modelo".

"Si en Málaga el metro está parado no es por ningún problema de enfrentamiento", ha asegurado el alcalde 'popular' en alusión al tramo hasta el Hospital Civil, donde se mantienen discrepancias con la Junta, al tiempo que se ha referido a la gestión del tramo Renfe-Guadalmedina por parte de la Junta, criticando la "parálisis" que sufre la obra.

De igual modo, sobre la gestión ha dicho que "no entro porque es imposible conocerlo con exactitud", entre otras, ha añadido, "porque no ha habido la transparencia adecuada", aunque ha reconocido que, "al final, ha mejorado".

"Este tramo está parado y la ciudad sufriéndolo y pasándolo mal", ha vuelto a lamentar De la Torre, pero ha dicho que "parece que se va a resolver", tal y como ha explicado el consejero en las propias jornadas. Por ello también ha pedido a la Junta "trabajar con seriedad".

Para De la Torre, lo que no puede existir es una afectación del metro al transporte público de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), apostando por una "colaboración total". Por último, ha dicho que desde Málaga se estará "atentos" a los temas planteados desde Sevilla al Gobierno central en cuanto a las nuevas líneas de metro: "Hay que ver las cosas de manera global y lógicamente sin querer privilegio como ciudad, no es ser más que nadie, pero tampoco menos que otros".

En el turno de coloquio, De la Torre ha vuelto a poner sobre la mesa "la oferta" a la Junta en relación con la conexión del metro y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) a través de una lanzadera de autobús para facilitar la movilidad a la tecnópolis, que "está muy colapsada"; así como "el mejorar la viabilidad y movilidad en el entorno PTA-Guadalhoce con la carretera antigua de Campanillas".

Como respuesta, el consejero de Fomento ha dicho a De la Torre que la prolongación al PTA no es incompatible con llegar al Hospital Civil, aunque ha señalado que "no hay que olvidar que hacia el PTA tiene un impacto muy potente en cuanto a capacidad de transporte, y hubo un consenso hace tiempo de que el Cercanías lo resolvía".

Durante las jornadas también se ha referido a las conexiones por carretera de Málaga, insistiendo en que "es muy importante estar en los mapas, lo que no está en los mapas se queda atrás".

FERROCARRIL

De igual modo, en su intervención se ha referido a los estudios que plantea el Gobierno central para atender las necesidades en cuanto al ferrocarril de Marbella (Málaga), apostando por que "sean estudiadas distintas alternativas y donde la ambición no quede descartada". En suma, fórmulas que permitan la conexión Málaga-Marbella "en no mucho tiempo, que no supere la hora porque de lo contrario no es competitivo con el vehículo privado".

Por otro lado, ha aludido al estudio presentado al Gobierno de la vía del área metropolitana de Málaga, asegurando que esta zona es la que tiene un crecimiento más fuerte en la intensidad media diaria de vehículos, por tanto, "hay que estudiarlo".

"No quiere decir que se haga con inversión publica necesariamente", ha dicho, abogando, por, además de fondos europeos, las inversiones privadas: "podemos sumar inversión privada que sea sostenible económicamente, socialmente y que genere riqueza". "Hay que hacer un esfuerzo inteligente y sostenible", ha apostillado.

Por último, el alcalde de Málaga ha dejado claro que hay una total apuesta por el transporte público, destacando la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) como pionera y también ha insistido en que "va siendo hora" de que la Junta de Andalucía piense en transferir a los gobiernos locales las competencias en materia de vivienda: "los ayuntamientos hacemos viviendas y somos eficaces y lo hacemos en el vacío legal". "Moralmente tenemos que hacerlo, pero tenemos que tener respaldo legal y presupuestario para ello", ha advertido.

En cuanto a la política de viviendas, el consejero andaluz ha dicho que "estamos interesados no sólo en facilitar ayuda al alquiler a quien no puede, sino acceder a la vivienda en propiedad con instrumentos parecidos a la ayuda del alquiler". "No hay una política de vivienda eficaz que no sea concretada entre todas las administraciones porque todos tenemos competencias", ha concluido López.