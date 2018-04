Cibeles apoya por unanimidad a bomberos sevillanos acusados de tráfico de personas por salvar vidas en el Mediterráneo

24/04/2018 - 15:20

El Pleno de Cibeles ha apoyado por unanimidad a los tres bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid acusados de tráfico de personas en grado de tentativa al tratar de salvar vidas en los Mediterráneo.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Uno de los tres bomberos, Manuel Blanco, vicepresidente de Proem-Aid y sargento de bomberos en Sevilla, ha explicado en los pasillos del Palacio de Cibeles que también se les acusa de un delito de posesión de armas por el cortacabos que llevan, obligatorio en la equipación.

"Se juzga a los bomberos y a la solidaridad, se criminaliza la acción humanitaria, al que ayuda. Cubrimos un hueco que deben cubrir los Estados. Llevamos manos al mar porque hay personas que se están ahogando", ha transmitido a la prensa.

La proposición ha llegado al Palacio de Cibeles de la mano del tercer teniente de alcalde y responsable municipal de Derechos Humanos, Mauricio Valiente. La moción ha contado con el respaldo unánime en el apoyo a los bomberos y al papel de los voluntarios. El PP ha sido el único partido que ha votado en contra de las exigencias a la UE en política migratoria y de acogida y de trasladar esta moción al ministerio de Asuntos Exteriores.

559 MUERTES EN LO QUE VA DE AÑO

Mauricio Valiente ha puesto sobre el atril las 559 muertes que se llevan contabilizadas en el Mediterráneo en lo que va de 2018 y que viene a contrastar el "ejemplo de la sociedad civil en la crisis de los refugiados" frente a la "parálisis y bancarrota moral de la UE". La moción sirve para rechazar "la criminalización a quienes trabajan en la solidaridad".

La concejala de Cs Ana Domínguez ha apoyado la moción pero ha criticado la ausencia de una política de inmigración en la ciudad al esconderse el Gobierno "tras la pancarta del Welcome Refugees y de Cierre del CIE, cuando saben que no es su competencia".

"HEMOS PROHIBIDO VIDAS HUMANAS"

La socialista Érika Rodríguez ha tirado de Manu Chao para, a renglón seguido, mostrar su horror por que "se prohíba la vida dilatando los procesos administrativos" mientras se espera una cita del Ministerio de Exteriores un año "como si la vida se pudiera postergar". "Hemos prohibido vidas humanas y los derechos y tenemos que responder. Condenamos que se detengan barcos que salgan vidas", ha destacado.

Desde el PP Pedro Corral ha explicado que su grupo apoya el reconocimiento y la solidaridad de estos bomberos porque están "en contra de la criminalización de estas personas", que ejercen una "labor ejemplar en la crisis migratoria", apoyo como el que ya les ha trasladado el ministerio de Asuntos Exteriores. También lo ha trasladado a la Armada, Salvamento y a la Guardia Civil, junto a los requerimientos de acogida del Estado, que está haciendo "un esfuerzo por cumplirlos".

Sin embargo, Corral ha defendido que el Pleno no es el lugar para decidir la política de control de las fronteras que afectan a 508 millones de habitantes de la UE. Valiente cree que en el PP han tenido que recibir una "llamada de las altas esferas" y ha aclarado que no se trata de ese debate sino de respetar "el principio de no devolución". Además le ha contestado que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un programa de cooperación que lleva ayuda a las costas griegas, Líbano o Jordania.

El tercer teniente de alcalde ha añadido que, pese a no ser su competencia, este Ayuntamiento no dejará a nadie en la calle y por eso ponen a disposición de los refugiados todos los recursos, como ayer le transmitió la alcaldesa, Manuela Carmena, al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

El bombero Manuel Blanco, al frente de Proem-Aid, ha explicado que en las costas de Lesbos hacen lo que saben hacer pero en el mar. "Estamos contentos y orgullosos porque salvamos vidas aquí y en el mar pero por esas acciones nos acusan de tráfico de personas en grado de temtativa", ha explicado a prensa. Fueron detenidos una noche de enero de 2016 por los guardacostas griegos.

La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha refrendado "estos pasos al frente para apoyar a compañeros que se juegan la vida para salvar vidas donde deben estar los Estados" pero a ellos "se les acusa y criminaliza". "Quieren que quitemos nuestros ojos del Mediterráneo para no ver que se les está dejando morir en el mar", ha concluido.