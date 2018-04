Comienzan las votaciones para elegir a las bandas que actuarán en el Mad Cool Talent

24/04/2018 - 15:55

Del 24 de abril al 2 de mayo todo aquel que lo desee podrá votar a sus bandas favoritas en www.madcooltalent.com

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Mahou Cinco Estrellas y Mad Cool Festival han anunciado hoy martes los nombres de las 65 bandas seleccionadas por el jurado de Mad Cool Talent 2018, arrancado así el periodo de votación del público, que tocarán en el festival madrileño.

Entre el 3 y el 17 de abril un total de 938 bandas de diferentes partes del mundo se han presentado a esta nueva edición de Mad Cool Talent, resaltando la gran calidad musical de todas las bandas que han querido participar en el concurso.

El jurado estaba formado por Ángel Alonso (International Label Manager Warner Bros /Atlantic/ Parlophone), Daniel López (MondoSonoro), Daniel Marín (Costello Club), Fernando Navarro (El País), Inma Grass (Altafonte), Javier Arnáiz (director Mad Cool Festival), Javier Dean (A & R Warner Chapell), Keina García (Artica Management), Leire Alcalde (A&R Sony ATV), Nuria Rico (Live Nation), Paloma Sánchez (directora Sol Música), Paz Vila (product manager Sony Music), Sara Quintela (Subterfuge Records) y Víctor Portugal (Cultura Rock Publishing).

Debido a un empate en el número de bandas seleccionadas, los organizadores han ampliado a 65 los grupos y solistas que pasarán a la siguiente fase de votación popular.

Estos son, pro orden alfabético, Academie, Alberto Garcia, All Toys, Alondra Galopa, Ambre, Ankli, Badlands, Beluga, Berlina, Black & Beat, Blanca Hernandez, Bleset, Blusa, Boxer, Candeleros, Dakil, Eclaire, Elder Shaker, Francis White, Frank's White Canvas, FrioLento, Full Tones, Gyoza, Handshake, Harry and the Hendersons, Hayes & Y, Hey! Bastian, Hickeys, Indios y Banqueros, J.Rochester, Janire, Juanita Banana, Kaleido Scopes, Kishan, Kracauer, Liher, Los Coming Soon, Los Rambling, Marta Delmont, Marta Knight, Mavica, MissDandy, Mokumoku, My Expansive Awareness, Naranja, New Pull, Nixon, No Crafts, Noise Box, North State, Paranormales, PBSR, Penny Necklace, Pheromone Blue, Poolshake, Raro, Repion, Rex Krammer, Steve Umculo, The Niftys, The Views, Tourjets, Travis Birds, Whywhyka y Young Forest.

Así, Desde hoy, 24 de abril y hasta el 2 de mayo todo aquel que así lo desee podrá votar a sus favoritos a través de la página web de Mad Cool Talent (www.madcooltalent.com). Las 15 bandas más votadas por el público pasarán a la final y su futuro se decidirá en tres conciertos celebrados en tres salas de Madrid los próximos días 7, 8 y 9 de mayo.

El día siguiente al último concierto, 10 de mayo, los nueve grupos más votados por el jurado serán los que actuarán en Mad Cool Festival 2018 junto a artistas como Arctic Monkeys, Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Jack White, Nine Inch Nails, Tame Impala, Dua Lipa o Massive Attack.

El festival se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio y contará con un cambio de recinto. El nuevo Espacio Mad Cool está situado en Valdebebas - Ifema y albergará a 80.000 personas con una extensión de 100.000 metros cuadrados. Por tercer año consecutivo, el festival dispondrá de diferentes espacios y cuenta en su cartel con importantes artistas internacionales.