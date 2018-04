Madrid impulsará la figura de Galdós con diversas actividades en 'Bienio Galdosiano' y mejorará la tumba del escritor

24/04/2018 - 15:52

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos una batería de medidas a propuesta del PSOE para honrar la figura de Benito Pérez Galdós, como la realización de actividades en Cuesta de Moyano o la mejora de su tumba, ya que en 2020 tendrá lugar el primer centenario de su fallecimiento.

La moción ha sido presentada en Cibeles por la edil socialista portavoz en Cultura Mar Espinar, quien ha descrito al autor de 'Fortunata y Jacinta' como un componente del "núcleo duro de grandes de la Literatura". "Es un genio, su obra ha traspasado el tiempo, su rostro estuvo en el billete de 1.000 pesetas", ha recordado.

Así, los grupos han aprobado solicitar a la Comunidad de Madrid, de manera oficial, formar parte de la Comisión aprobada en el Pleno de la Asamblea para impulsar y realzar el 'Bienio Galdosiano'; impulsar actividades destinadas a la promoción y difusión de este Bienio; mejorar la señalética y el estado de la tumba de Galdós en el cementerio de la Almudena, así como de la biblioteca simbólica que se encuentra junto a la estatua del escritor en El Retiro.

También planteará a la Comunidad "un gran evento conmemorativo" que coincida con el aniversario de su fallecimiento. Asimismo, los grupos han aprobado diseñar actividades relacionadas con la obra de Pérez Galdós en la Cuesta de Moyano.

MADRID Y GALDÓS, "TÁNDEM INSEPARABLE"

Para Espinar, con la muerte de Galdós se fue "una época entera". Además ha remarcado que "Madrid y Galdós es un tándem inseparable". Por ello, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, presentó una Proposición No de Ley que pretendía crear una comisión entre administraciones -Ayuntamiento y Asamblea-- para "promover recorridos por la ciudad que tanto amó y espacios tocados por el talento de este escritor".

Mar Espinar ha puesto en valor que la Comunidad destinara la Noche de los Libros a honrar a Galdós, y realizara un "recorrido mágico sobre sus puntos". En este punto ha asegurado que aún tiene la "oportunidad" de "hacer buena política cultural".

"En el año 2016, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid presentó una Proposición No de Ley que solicitaba una serie de medidas para realzar la figura del escritor durante el 'Bienio Galdosiano 2018-2020'", ha apuntado Espinar, quien ha precisado que "entre ellas estaba crear una Comisión con las diferentes administraciones públicas para el impulso del también dramaturgo, así como colaborar con el Ayuntamiento en la promoción de los recorridos y rutas galdosianosmadrileños". "Ante la inacción política y la falta de iniciativas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, nos vemos obligados a presentar la siguiente proposición", ha aseverado.

En su intervención, Mar Espinar ha reprochado al equipo de Gobierno su inacción ante la aprobada comisión para estudiar la posibilidad de crear en Velintonia, vivienda de Vicente Aleixandre, la 'Casa de la Poesía'. "El PSOE pedía una comisión que estudiara la compra del inmueble junto a los herederos del Premio Nobel... sobre la comisión de Velintonia, nada de nada. Hoy nos gustaría salir de aquí con más de un voto favorable. Exigimos un compromiso serio y formal", ha remachado.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de quien dependen en la actualidad las competencias de Cultura y Deportes, ha reprochado a Espinar que no le haya comunicado estas iniciativas "en todas las reuniones que hay en Cultura". "Nunca nos has hecho esta propuesta, no tengo constancia de ello, estuve en Canarias y nadie me dijo nada", ha apuntado.

Carmena ha indicado que desde el área de Cultura están "volcados" en reivindicar al autor de 'Marianela' y 'Los Episodios Nacionales'. En este punto ha recordado que el Ayuntamiento "rescató" el episodio nacional del 2 de mayo en esta fecha clave para Madrid. Ese día, ante la estatua del escritor en El Retiro, obra de Victorio Macho, actores leen fragmentos de esta obra. "El ministro de Cultura (Íñigo Méndez de Vigo) lo considera una de las mejores actividades de Madrid", ha apuntado.

Asimismo, la regidora ha asegurado que la pequeña biblioteca al lado de la estatua de Galdós se "rellena" con libros del autor. Aún así, Carmena ha indicado que "Galdós es tan grande que todo lo que se puede hacer de más, bienvenido sea".

"NOS MUESTRA LA VIDA"

La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha puesto en valor que la obra de Galdós "muestra la vida, las tradiciones, costumbres e incluso gastronomía de una época". Por ello ha apuntado que están de acuerdo con todos los puntos de la iniciativa y que votarían a favor.

"Madrid tiene que honrar a Galdós, remover nuestras conciencias y recordar la vigencia de su obra. Nos recuerda la necesidad de luchar contra las desigualdades sociales", ha apuntado Miranda, quien ha preguntado qué se hace "desde turismo en Madrid Destino" o "desde la dirección general de Bibliotecas".

Desde el PP, Isabel Rosell ha asegurado que quiere que el Ayuntamiento "se involucre en esta efeméride" y "forme parte de esta comisión enmendando así el desinterés de Mayer (exdelegada de Cultura)". "Nuestra ciudad está en deuda, y creemos que el Ayuntamiento no puede seguir de perfil", ha concluido.