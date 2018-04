Málaga para la Gente califica los presupuestos municipales de "tramposos, ineficientes e injustos"

24/04/2018 - 16:04

Los concejales de Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han calificado, en una primera valoración, los presupuestos municipales de "tramposos, continuistas, ineficientes e injustos", lamentado que "tras cinco meses esperando tener noticias de esta propuesta y después de que se hubiera presentado ante los medios de comunicación, la pasada semana llegó a los grupos políticos de la oposición".

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

A juicio del grupo de la coalición de izquierdas, los presupuestos acordados por el PP y Ciudadanos (Cs) para la ciudad "son tramposos porque inflan los ingresos y los gastos hasta un 5,5 por ciento más que en 2016".

"Las inversiones previstas se caracterizan porque contempla la mayoría de actuaciones incluidas en presupuestos anteriores y que no se ejecutaron, quedando el pasado ejercicio en un 30 por ciento", han dicho en rueda de prensa, al tiempo que han añadido que "es un ejercicio absolutamente fantasioso, que pretende hacer creer que en menos tiempo van a invertir lo que no han hecho otros años".

Zorrilla entiende que entre las muchas inversiones que no se llevan a cabo están las de los barrios, "porque lo que intentan es dar una imagen de presupuestos expansivos en un año electoral".

También ha aludido a que son "tramposos" por el hecho, ha señalado, "de que se falsea el gasto social, puesto que incluye bastantes elementos que no lo son como las VPO, los sueldos de los funcionarios, las transferencias de la Junta y otras administraciones" entre otros.

"Las cuentas son ineficientes para solucionar los problemas de caos administrativo que hay en el Ayuntamiento y hasta el propio interventor cuestiona aspectos del capitulo uno, como que las plazas cubiertas por interinos lleven más de cinco año y los puestos en comisión de servicio más de dos. No hay Relación de Puertos de Trabajo (RPT), como establece la Ley porque al PP le interesa", ha lamentado Zorrilla.

En este punto, han explicado que Málaga para la Gente ha pedido que se eliminen del presupuesto un total de cinco puestos --uno directivo y cuatro eventuales-- como el del nuevo puesto de director técnico de relaciones con organizaciones internacionales, creado para que fuera cubierto por el hasta entonces concejal Julio Andrade. "Lo han hecho de tapadillo y a medida y nos preguntamos qué opina de todo esto Ciudadanos".

También han advertido de que los presupuestos "aumentan de nuevo gasto en estudios y trabajos técnicos, los trabajos a realizar por otras empresas, así como todo lo relacionado con publicidad y propaganda".

"Son unas cuentas que no sirven para mejorar la calidad de los servicios públicos e incumplen acuerdos plenario importantes e incluso las llamadas líneas naranjas de Ciudadanos, que no han dudado en anunciar junto al alcalde, Francisco de la Torre, que desbloqueaban cuestiones como el Bosque Urbano cuando no hay ni un céntimo en los presupuestos", ha agregado.

De igual modo, Zorrilla se ha referido a los bomberos y ha dicho que "algo similar ocurre", asegurando que hay "una inversión insuficiente y plazas que no se cubren". Asimismo, ha agregado que hay también "ausencias destacadas" en los presupuestos, "como que se elimina la primera fase del plan de Guadalmedina, después de venir incluida desde 2016. Tampoco hay cantidad para la demolición del antiguo cine Astorias, otro asunto del que se ha oído hablar al primer edil y su socio.

ENMIENDAS

Por ello, IU-Málaga para la Gente presenta sus enmiendas a estos presupuestos con el objetivo "de mejorar los servicios públicos, que sirvan para fomentar el empleo, para reforzar y aumentar las inversiones en los barrios, cumplir las mociones y acuerdos plenarios, así como fomentar la actividad económica apostando por la economía verde y social".

Entre dichas inversiones hay propuestas económicas para el plan de empleo garantizado, inversiones en los barrios, primera fase del Bosque Urbano y del parque fluvial o el aumento en infraestructuras y personal de las plantillas de bomberos y policías, entre otros.

Por su parte, la concejala Remedios Ramos ha destacado la necesidad de mayor inversión en el apartado social, ya que "todo no es vendible de cara a las elecciones, porque hay una gran desigualdad social y una bolsa de pobreza, que se encuentra más allá de la alfombra roja".

Así, se han incluido enmiendas para planes contra la pobreza y la desigualdad, y para garantizar los suministros básicos, así como para reforzar todos los programas del área de Bienestar Social.

Por último, Ramos ha destacado también la propuesta de su grupo de aumentar todas las partidas para Mujer e Igualdad de Género. "Hemos declarado a Málaga como ciudad libre de violencia de género, pero no le dedicamos dinero", ha señalado la también coordinadora local de IU. "El minuto de silencio ante cada víctima está bien para visibilizar este terrorismo, pero si no va acompañado de inversiones, se queda vacío de contenido", ha concluido.