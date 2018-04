El PSOE asegura que CC y PP anunciarán en días un pacto "de perdedores" para sustituir a Luis Ibarra

El secretario general del Partido Socialista de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que en los próximos días se va a anunciar un pacto "de perdedores" entre el Partido Popular y Coalición Canaria para lo que resta de legislatura que tendrá, entre sus distintos puntos, un acuerdo para la sustitución del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de que el Pleno del Parlamento de Canarias haya rechazado hoy martes, por segunda vez, la candidatura de Rafael Yanes, propuesto por el PSOE, para ocupar el cargo de Diputado del Común, así como la renovación de los miembros del Consejo Consultivo de Canarias.

Ángel Víctor Torres señaló que hoy se ha visto en ambas votaciones que hay un "pacto tácito" entre CC y PP que es "real", y dijo estar en disposición de anunciar que en los próximos días -"estoy convencido"- se sabrá "públicamente" que en Canarias "vuelve a haber un pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria".

El líder socialista dijo que se trata de un pacto que nace de la necesidad de "supervivencia" de dos partidos que hoy son "perdedores", porque "Rajoy necesita tanto a Coalición Canaria en Madrid como Clavijo al Partido Popular en las islas". Ante esa tesitura, Ángel Víctor Torres, quien quiso dejar claro que no contarán con el PSC-PSOE.

Torres recordó que el pasado 13 de marzo, al conocer que se estaba fraguando un acuerdo entre CC y PP para, entre otras cuestiones, sustituir a los presidentes de las Autoridades Portuarias mientras se cerraban los acuerdos de los órganos dependientes del Parlamento, el PSOE daba por rotos sus acuerdos con ambas formaciones políticas.

Añadió que desde entonces el PSOE ha sido "claro" y pidió tanto a CC como al PP que dijeran de manera "palpable, comprobable y pública" que era falso que tenían un acuerdo para cambiar al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y también al de Santa Cruz de Tenerife. Y además, el Partido Socialista invitaba a ambos partidos que dijeran las razones de interés general que motivaban tal sustitución.

El secretario general aclaró que el PSOE no defiende que Luis Ibarra siga estando al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas porque es socialista, sino porque la patronal, la federación de empresas del puerto, los sindicatos, los estibadores e, incluso, la sociedad, han dicho que "no hay razones para que se produzca un cambio" que "va a llevar consigo retrasos, paralización de proyectos y no culminación de obras de envergadura fundamentales para generar economía y empleo en Canarias".

Ángel Víctor Torres hizo hincapié en que su partido seguirá defendiendo el interés general, diciendo no a la renovación de los órganos que proponen CC y PP porque "eso va en contra de tomar decisiones contra el interés general en infraestructuras económicas fundamentales para Canarias y porque no obedece a criterios objetivos, sino a cuotas de partidos y cambios de cromos".

El líder de los socialistas canarios afirmó que el PSOE no está bloqueando al renovación de los órganos de control de la Cámara e insistió en que su partido no va a participar de acuerdos "a espaldas" del PSOE. Asimismo, lanzó un mensaje de tranquilidad, y es que los órganos de control van a ser renovados después de las elecciones de 2019, pero con la diferencia de que lo va a proponer el Partido Socialista, pues se mostró convencido de que va a ser quien entonces gobernará Canarias.

Reconoció que en las últimas semanas ha habido dos llamadas por parte de CC y PP, a los que les pidió que dijeran "con rotundidad" ante los medios que no se iban a producir cambios que "obedecen a intereses de partido". Según Ángel Víctor Torres, sólo así se volverían a sentar para hablar de manera "clara" del futuro del Parlamento y sus órganos dependientes.

Preguntado por el rechazo a Rafael Yanes para ocupar el cargo de Diputado del Común y si van a presentar un nuevo candidato, Ángel Víctor Torres negó tal posibilidad y cree que le va a corresponder al Parlamento renovar los órganos de control, pero insiste en que va a ser después de los comicios de 2019 y no en lo que resta de legislatura, donde ve difícil que se alcancen los 36 votos necesarios para la renovación de estos órganos.

Por otro lado, apuntó que todo esto no significa que el PSOE vaya a votar en contra de todas las iniciativas legislativas que quedan hasta final de legislatura, como la Ley de Servicios Sociales o la de Radiotelevisión Canaria. "Si las leyes que lleguen al Parlamento defienden el interés de la mayoría y son buenas, las apoyaremos", afirmó.

Precisamente, sobre la Ley de Radiotelevisión Canaria dijo que el Partido Socialista sigue estando a favor de su posición y de la gestión pública de los servicios informativos, por lo que intentarán convencer a los demás grupos. Aclaró que por el momento no existe un consenso porque hay dos iniciativas legislativas presentadas y habrá que esperar a ver cómo terminan. En cualquier caso, reconoció que le gustaría que la ley sea consensuada.