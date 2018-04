La alcaldesa de Guadix se somete este miércoles a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos

24/04/2018 - 16:47

La alcaldesa de Guadix (Granada), Inmaculada Olea (PSOE), se somete este miércoles a una cuestión de confianza para, si recibe el apoyo del pleno, poder aprobar los presupuestos municipales para 2018, tras dos intentos en los que no consiguió la mayoría suficiente para ello.

GUADIX (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

En caso de que no consiguiera el apoyo de la mayoría del pleno, se abrirá el plazo de un mes para que la oposición presente un candidato y un proyecto de presupuestos municipales alternativos, que, de no prosperar en ese periodo, conllevarían la aprobación de las cuentas planteadas por el equipo de gobierno socialista, según han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Es la primera vez que se convoca un pleno extraordinario para abordar una cuestión de confianza en Guadix, según han agregado las mismas fuentes, que han detallado que, en el Ayuntamiento accitano, PSOE y PP tienen siete concejales cada uno, IU tiene un edil, la lista Gana Guadix otro, y hay un concejal no adscrito, Manuel Poyatos, que se presentó en su día por Ciudadanos.

Se da la circunstancia de que una de las ediles socialistas, Rosi Requena, votó en contra de los presupuestos en el primer pleno convocado para ello el pasado mes de abril, anunciando su intención de pasar a no adscrita, y desencadenando la actual situación política en el Ayuntamiento.

Por su parte, en declaraciones a los medios, la alcaldesa, Inmaculada Olea, ha pedido la confianza del pleno para que haya presupuestos, y se ha mostrado convencida de que las cuentas finalmente se aprobarán.

Fue el pasado viernes cuando el pleno, además de abordar la aprobación unánime del reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá el pago a proveedores, votó de nuevo el documento de presupuestos, con el mismo resultado que en la sesión del 6 de abril: votos en contra de PP, el concejal no adscrito y la edil Rosi Requena; la abstención de IU; y los votos a favor de PSOE y Gana Guadix.

Olea, que mantiene contactos con los grupos de la oposición para desbloquear la situación, cerró la sesión anunciando una nueva sesión extraordinaria y urgente este miércoles a las 18,00 horas en la que se someterá a la confianza del pleno.

Gana Guadix, que votó en positivo, ha asumido en el equipo de gobierno las concejalías de Servicios Sociales y Patrimonio, según ha informado el Ayuntamiento, que ha agregado que, por su parte, IU hizo una "abstención crítica".

"Pido que se anteponga a Guadix por encima de todo", ha señalado Olea, incidiendo en que, para ella y su grupo, la ciudad "está por encima del PSOE y de cualquier sigla".

VOTO EN CONTRA DEL PP

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadix, Jesús Lorente, ha anunciado el voto en contra de su formación en la cuestión de confianza a la que se somete la alcaldesa "porque eso supondría votar a favor de unos presupuestos que pueden traer graves problemas a la ciudad de Guadix".

"No vamos a ser cómplices, y no vamos a votar a favor de un presupuesto donde los ingresos no están, ni mucho menos, claros", ha señalado Lorente, quien ha solicitado al equipo local de gobierno que "deje de utilizar el bienestar de los accitanos" para "tapar la nefasta gestión que han llevado a cabo durante estos tres años".

Ha exigido, asimismo, que "si la cuestión de confianza no prospera, que se tenga en cuenta el resultado y se asuman las responsabilidades oportunas".