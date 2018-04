El PSOE pide al PP que "pida perdón" por su "posición malévola" en la causa de los cursos de formación

24/04/2018 - 16:54

El PSOE de Huelva ha exigido este martes al PP que "agache la cabeza y pida perdón por su posición beligerante y malévola con la causa de la formación".

HUELVA, 24 (EUROPA PRESS)

Esta valoración de los socialistas se produce después de que la Fiscalía de Huelva haya pedido el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa de los cursos de formación contra el que fuera delegado de Empleo Eduardo Muñoz, y otros seis cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva de la Junta que intervinieron en la ejecución, control y liquidación de las subvenciones que se concedieron a unas empresas de formación en la convocatoria de 2011, según ha podido confirmar Europa Press.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, los socialistas onubenses, contentos con la petición de la Fiscalía, creen, no obstante, que será "imposible reparar el daño ocasionado al que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y los otros seis cargos y funcionarios afectados".

Así, para los socialistas onubenses, que "siempre hemos creído en la honradez y en la honestidad" del que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y de su equipo, es, sin duda, "una noticia tranquilizadora y reconfortante" que el Ministerio Fiscal señale que los hechos investigados en el informe, --que elaboró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional--, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta para los cursos de formación "no son constitutivos de delito".

De este modo, según reza el escrito oficial, "no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria, las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas y que no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono".

De igual modo, agrega que "no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos".

Los socialistas onubenses, "aunque no esperan un gesto de humildad por parte de aquellos políticos que se han regodeado con esta causa y con estas personas honestas y entregadas a una función pública y política sincera y noble", no quieren dejar de exigirles, de manera particular "por su especial ensañamiento, al Partido Popular que agache la cabeza y pida perdón por esa posición beligerante y malévola con la causa de la formación en Huelva".

El PSOE de Huelva "siempre ha creído en la justicia y siempre respeta al máximo los asuntos judiciales, de los que no habla ni opina hasta que no se resuelven, tal es el caso que nos ocupa".

Pero, a su parecer, "desgraciadamente, esta postura de mínimos exigibles en un país democrático y en una sociedad madura como la nuestra no la respetan el resto de partidos, menos que ninguno el PP, que ha usado hasta las respetabilísimas sedes parlamentarias para su regodeo".

Para el PSOE, "sus cabezas visibles no han perdido tiempo para opinar, sacar conclusiones y someter al escarnio público y a la más descarnada y despiadada de las críticas a las personas investigadas y que ahora, después de un calvario personal, profesional y político de varios años, años de sus vidas que no podrán ser reparados de ningún modo, ven cerca el final de esta amarga etapa".