Madrid. el pleno municipal reclama por unanimidad accesibilidad en las obras de chueca

el pleno municipal reclama por unanimidad accesibilidad en las obras de chueca

Los cuatro grupos del Ayuntamiento de Madrid aprobaron este martes una proposición del PP que pide que las obras en el barrio de Chueca cumplan con la accesibilidad universal, pese a que el Gobierno municipal aseguró que ya lo hace, y en particular el pavimento de botonadura para personas con discapacidad visual se extiende lo más que cabe en esas aceras.

La concejala popular Paloma García Romero, recordó que el texto refundido de la Ley de General de Derechos de las Personas con Discapacidad fijaba el pasado 4 de diciembre como fecha tope para hacer accesible todas las ciudades, dijo comprender que ello no sea posible en calles antiguas, pero no que las obras en marcha en el barrio de Chueca no cumplan con ese requisito, en particular en lo que se refiere al pavimento de botonadura, que no cumple los 120 centímetros de anchura estipulados para, por ejemplo, los empleados de la sede central de la ONCE que pasan por la zona para ir a trabajar.

García Romero rechazó la palabras de Calvo en la Comisión del ramo de que no había normativa oficial, ofreciendo los 20 centímetros de ancho como "un favor", y de que podían generar ruido al paso de los coches.

El delegado se reafirmó en que no hay normativa estatal ni autonómica, y en que los 120 centímetros son para los cruces con desnivel, no para las calles estrechas de plataforma única como las que el Ayuntamiento ha dispuesto para Chueca; un tipo para el que dijo que no hay consenso. Según dijo, cuando visitó la zona en julio pasado con representantes de la ONCE y el Cermi, acordaron una banda de 20 centímetros.

Además, recriminó al PP que la obra en la zona la dejó diseñada el anterior Gobierno municipal, lista para ejecutarse, y no contemplaba ningún tipo de acanaladura, igual que en otras zonas. A continuación, reiteró su compromiso con la accesibilidad y retó a la oposición a detectar una sola obra que no sea accesible y esgrimió el manual del Ayuntamiento sobre este tema y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes como referentes en la materia.

El portavoz de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudadanos, Bosco Labrado, justificó que esta proposición sólo insta al Gobierno municipal a cumplir la ley, mientras que la del PSOE, Mercedes González, dio la bienvenida al PP a la lucha por la accesibilidad después de "años de abandono", pero reiteró ese argumento de su homólogo, instando al Ejecutivo a cumplir la normativa y su propio manual de accesibilidad. "El principal prolema es la insuficiente diferenciación de los pavimentos", diagnosticó sobre el pavimento de botonadura, instando a instalar la banda de 40 centímetros.

García Romero concluyó que todos los grupos estaban de acuerdo menos Calvo, y le instó a rectificar. El delegado replicó que lo que no está regulado son las plataformas únicas, no la anchura del pavimento de botonadura, y que en Chueca sólo hay 1,5 metros de ancho en las aceras, lo que, con la anchura mínima de la calzada para que pase un coche, obliga a que la acanaladura sólo mida 20 centímetros.

