PP, PSOE y Cs piden la Medalla de Honor para Policía Municipal y Ahora Madrid se abstiene porque "no se puede tener dos"

24/04/2018 - 17:20

Los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos han pedido este martes que se entregue la Medalla de Honor de Madrid a la Policía Municipal, mientras que Ahora Madrid se ha abstenido porque el Cuepro "ya tiene esta condecoración" y no se puede entregar de nuevo.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Medalla de Honor ha llegado a Cibeles de la mano de la edil del PP Inmaculada Sanz, quien ha pedido a la regidora, Manuela Carmena, que decrete "de forma urgente el inicio de expediente para conceder a Policía Municipal la Medalla de Honor de la Policía Municipal".

Carmena, quien ha asegurado que "respeta, admira y quiere" a la Policía Municipal, ha asegurado que "no es posible" ya que "si no se pueden tener dos licenciaturas en Derecho, no se pueden tener dos Medallas de Honor".

