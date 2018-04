El pp asegura que podemos "tiene algo que ocultar" si abandona el trabajo sobre las 'fake news' en el congreso

24/04/2018 - 17:00

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular aseguró este martes que Unidos Podemos "algo tiene que ocultar" si ha decidido abandonar el grupo de trabajo constituido hoy por la Mesa y portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso para analizar las 'fake news'.

Así se pronunció, en declaraciones a Servimedia, el diputado del PP Ricardo Tarno, que criticó que esta actuación de Unidos Podemos denota el "desprecio" de este grupo a las decisiones parlamentarias del resto de actores políticos de la Cámara.

Sostuvo que el "cuando no me gusta lo que se va a debatir, lo abandono" demuestra "una falta de respeto a la Cámara y a las personas que forman parte de ella". Asimismo, vio "llamativo" el "miedo" que tiene a su juicio Podemos "a que se trabaje, analice y estudie y se busquen soluciones a un problema tan grave como las falsas noticias y su uso para manipular a la sociedad, a la población y con fines que no son los correctos y adecuados".

"Algo tienen que ocultar", señaló, "cuando, cada vez que surge este tema, el grupo de Unidos Podemos plantea el 'no es no' o, como hoy, que han abandonado el grupo de trabajo faltando al respeto a los españoles y al restos de grupos parlamentarios".

Unidos Podemos decidió este martes abandonar su participación en este grupo de trabajo al considerar que se trata de "un grupo secreto a espaldas de la ciudadanía" y consideraron "inadmisible" que la Comisión de Defensa trate asuntos que tienen que ver con los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

(SERVIMEDIA)

24-ABR-18

LDS/gja