Presupuestos. rajoy asegura que "absolutamente nadie" le ha pedido ceder la seguridad social o concesiones penitenciarias

24/04/2018 - 17:09

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este martes que "absolutamente nadie" le ha hablado "ni de las prisiones ni de la Seguridad Social" para demandar cesiones y así apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, por lo que tildó de "noticia absolutamente falsa" hablar de que ruptura de la 'caja única' o de acercamiento de presos de ETA.

En la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa junto al primer ministro de la República de Turquía, Binali Yildirim, Rajoy recordó que como presidente del Gobierno "algo" tiene que ver en los Presupuestos y confirmó que "absolutamente nadie" le ha hablado de ceder la gestión de la Seguridad Social o de modificar la política penitenciaria.

"Al final surge una notica y estamos debatiendo sobre una noticia que es absolutamente falsa. A mí nadie me ha dicho eso", manifestó, para a renglón seguido enfatizar que no piensa "cambiar" los PGE "por transferencias o competencias".

En todo caso, el jefe del Ejecutivo se comprometió a estudiar las enmiendas a la totalidad para tratar de "buscar un entendimiento o acuerdo" que posibilite que las cuentas públicas salgan adelante. Terminó aconsejando no hacer "análisis sobre cosas que no son verdad", porque "no hacen nada bueno sobre la política en general".

