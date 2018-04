Cataluña. rajoy estudiará "todas las acciones legales" contra la delegación de voto de comín

24/04/2018 - 17:38

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó este martes que estudiará "todas las acciones legales" para que el exconsejero catalán Toni Comín, huido en Bruselas, no pueda delegar su voto, tal y como ha aprobado la Mesa del Parlament para los plenos de la Cámara.

"Nosotros lo primero que vamos a pedir a la Mesa, pero no como Gobierno, que su posición sea la de que el señor Comín no pueda delegar su voto", porque es algo que "no tiene sentido alguno", dijo Rajoy en la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa junto al primer ministro de Turquía, Binali Yildirim.

Sugiriendo así que sean los grupos políticos los que muevan primero ficha para impedir esta delegación de voto, no descartó iniciar acciones legales para evitar decisiones que contravengan lo que establece la legislación vigente. "Lo más importante no es el señor Comín, sino que se recupere la cordura y la normalidad", subrayó.

Rajoy remarcó que la situación actual de bloqueo en Cataluña "no tiene ningún sentido" e instó a los parlamentarios catalanes a ponerse de acuerdo para conformar un Govern que cumpla la ley e intente dialogar con el Gobierno de España.

Esto es algo, a juicio de Rajoy, que desean la inmensa mayoría de catalanes, "salvo uno, dos o tres o diez personas, que sin duda alguna son muy importantes". "Vamos a la mayor: Cataluña necesita un Gobierno que sea legal y que tenga la capacidad y voluntad de dialogar con todos; y algunos estamos dispuestos a hacerlo", sostuvo.

APOYO A MONTORO

Preguntado sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que defiende que ni en euro público del presupuesto catalán se destinó al 1-O, Rajoy indicó que la colaboración del Gobierno con los tribunales "siempre" ha sido, es y será "total y absoluta" y que, por tanto, se ofrecerá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena todo lo que demande.

"No hay discrepancia", aseguró el jefe del Ejecutivo, para explicar que "cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad velamos por el cumplimiento de la ley". Defendió que el Gobierno de España cumplió con su función al recurrir al Tribunal Constitucional que hubiera partidas en el presupuesto catalán dedicadas al referéndum ilegal.

Ahora, prosiguió, los jueces están "intentando determinar y ver si se han falseado las facturas, encubren otros servicios distintos o si hay facturas que no se han pasado por la intervención". "Esa es la labor de los jueces; el Gobierno ha cumplido la suya, que es conseguir que no hubiera partidas en el presupuesto dedicadas a estos supuestos", sintetizó.

Por último, Rajoy apoyó la decisión de la Fiscalía de denunciar a nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O. "El episodio es absolutamente lamentable y creo que me quedo bastante corto en el calificativo", criticó.

