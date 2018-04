Cabanyal Íntim, un viaje a las "emociones" de la memoria histórica a través de 30 propuestas escénicas

La octava edición del festival concentrará su programación del 10 al 20 de mayo sin interrupciones y sumará nuevos espacios singulares

La 8ª edición de Cabanyal Íntim propone un viaje a las "emociones" de la memoria histórica a través de 30 propuestas escénicas de las artes más experimentales, 20 de ellas estrenos absolutos. El festival, que por primera vez se desarrollará ininterrumpidamente, del 10 al 20 de mayo, cuenta con nuevos espacios singulares como el Refugio Antiaéreo del Grau, el Mercado del Cabanyal, La Mutant o el Estudio Intermitente, que se suman a la intimidad de las casas de vecinos del barrio, que cada año ponen su hogar como escenario.

Así lo han avanzado los codirectores del certamen, Jacobo Julio e Isabel Caballero, durante la presentación de la programación junto al vicerrector de Cultura y Deporte de la Universitat de València, Antonio Ariño, el profesor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Economía de la UV, Manuel Cuadrado, y José Maria Company, director de Marketing de Caixa Popular, entidad patrocinadora junto al IVC y la UV. Organizado por Francachela Teatre, el certamen cuenta con la colaboración del Teatre El Musical, La Mutant, Centre del Carme, la EMT y Tyris.

Según el codirector Jacobo Julio, tras conocer que "después de Camboya, España es el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas y cunetas", decidieron que era el "momento de reflexionar sobre nuestra memoria histórica". En esta línea, la codirectora Isabel Caballero ha querido "celebrar" las primeras exhumaciones en el Valle de los Caídos para recuperar los cuerpos de dos personas, "una del bando republicano y otra del bando de los fascistas". "Es un paso adelante", ha subrayado.

En torno al lema 'Memoria', este Cabanyal Íntim ofrece una "sugerente programación multidisciplinar" que buceará en la memoria en su sentido más amplio, explorando en la memoria familiar, personal, colectiva, histórica, política, artística o incluso ligada a una enfermedad como el alzheimer.

En total se podrán disfrutar diez piezas breves (30 minutos), cuatro piezas largas (60 minutos), dos obras infantiles y familiares, una doble sesión de danza en la Mutant, tres Íntims a la Nit y siete acciones de arte en vivo de Territori Performance y un Íntim en el Mercado, a los que se suman dos paseos que mostrarán el barrio desde enfoques muy diferentes, y una serie de actividades paralelas y gratuitas con mesas de debate, acciones colectivas, clases abiertas o lecturas poéticas.

Como ejemplo de nuevos escenarios, el Refugio Antiaéreo del Grao, espacio de protección arqueológica y bien de relevancia local (BRL) se convertirá en emisora de radio en directo que trasladará al público a 1937 con 'Amparito te ampara', de Antonia Bueno y a las reflexiones de la sociedad del momento mientras fuera suenan las alarmas por la amenaza inminente de bombas.

El Centro Especial de Atención a Mayores (CEAM) será el lugar en el que se representará 'Iaios', espectáculo de Edu Borja y Teatre de Marionetes que recreará la vida de las personas en una residencia, su sentido del humor y sus ganas de vivir. El Mercado del Cabanyal se convertirá un gran escenario para que el público pueda interactuar con 'Las Marujas, varices y raíces' de Cía pa toa la vida, a través del juego teatral, las canciones y el baile.

La Mutant acogerá la danza: 'El Síndrome de Ausencia Inducida', de La Casa Amarilla y 'Trampantojo', de Abel Martí Belda. Espacios nuevos también son el Espai Miss Panamá, que acogerá 'Piedra y encrucijada', de la Compañía Hongaresa de Teatro, con texto e interpretación de Paco Zarzoso; y el Estudio Intermitente que servirá de escenario para que Lü de Lürdes y Carlos Alcolea emocionen al público familiar con las historias de 'Nada es verdad ni mentira'.

El festival repite este año con otros dos espacios emblemáticos para el barrio: El Colegio Santiago Apóstol y la Societat Musical Poblats Marítims, entre otros.

Novedad de esta edición es la introducción del lenguaje de signos en el espectáculo '43º13'44''N', una propuesta de la artista bilbaína Olatz Gorrotxategi a modo de cuaderno de bitácora que muestra el proceso de búsqueda de la autora en la memoria familiar y colectiva.

Por su parte, Territorio Performance se consolida como espacio de experimentación y vanguardia escénica de la ciudad de Valencia. Un contenedor humano de acciones performativas y efímeras que liberará su arte en las entrañas del Teatre El Musical en una sesión continua de 3 horas ininterrumpidas protagonizadas por siete artistas i/o colectivos procedentes de la geografía nacional e internacional.

En otros espacios: 'Atlas: la alquimia de lo cotidiano, de Isabel Martí y Ana Ulloa, 'California', 'Carmen Muñoz o el rescate de una memoria' de Teatro de la Catrina, 'El funeral de Raúl Molero, el hombre que quiso y no hizo' del Colectivo Isquin, 'Ombres' de Cent i la mare, 'Yo no puedo olvidarla' de Ángela Bermúdez, 'Donde los viejos no andan' de Cuervos o 'Instruccions per a no tenir por si ve la pastora' de La Ravalera, 'Temptatives d'un barri que recorda', entre otras.

Para calentar motores, esta tarde a las 20.00 horas en La Nau habrá un acto prefestival con 'Salt', espectáculo de la compañía valenciana Fil D'Arena que se adentra a través del teatro, la danza y el circo en el universo de la mujer refugiada y cosificada que se enfrenta a una sociedad mercantil donde el cuerpo se convierte en un objeto más que vender.

"PASIÓN, CORAZÓN Y LUCHA"

El certamen ha contado este año con un presupuesto de entre 45.000 y 50.000 euros, menos que los 60.000 euros de la edición anterior en la que presentó una producción propia. En todo caso, los codirectores han manifestado su intención de poder hacer que algún día los artistas "cobren dignamente". Hasta ahora, el festival se hace con "mucha pasión, con el corazón" y su intención es "acompañar el proceso de transformación del barrio". "Al Cabanyal le queda mucho por luchas y mientras haga falta los artistas estaremos ahí pero sí, queremos cobrar dignamente", ha apuntado Julio.

EL PERFIL DE PÚBLICO: MUJER CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y PROGRESISTA

Fruto de un convenio de colaboración entre el festival y la Universitat de València, se ha dado a conocer el 'Estudio de Público Cabanyal Íntim 2017' que analiza los hábitos culturales de la pasada edición del festival, a la que acudieron 8.000 espectadores.

Su coordinador, el profesor Manuel Cuadrado, ha desvelado que el perfil del público apunta a una mayoría de mujeres (60%), residentes en València, con edad media de 41 años, estudios universitarios, empleada en activo y de ideología progresista.

Respecto a los hábitos de asistencia, dos tercios de los encuestados ya habían asistido en ediciones anteriores y el tercio restante eran nuevos espectadores, lo que pone de relieve que "el festival sigue atrayendo y creando nuevos públicos". Además, el 50% de los asistentes "son fieles al festival porque son los que han asistido a más de tres o cuatro ediciones".

La nota media que los espectadores dieron al festival fue de 8,62 y es muy alta la intención de volver al festival. De hecho, el 96% de los espectadores aseguraron su intención de recomendarlo.

Entre los motivos principales de asistencia al festival están: "conocer más sobre otras culturas o realidades, ayudar a construir un proyecto, la solidaridad con el barrio del Cabanyal, el compartir una experiencia y la proximidad a los artistas en las representaciones".