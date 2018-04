PP, PSOE y Cs condenan en el Ayuntamiento de Madrid los CDR, definidos como "comandos violentos"

24/04/2018 - 18:11

El Grupo Municipal Popular ha conseguido el respaldo de PSOE y Cs en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para apoyar una moción contra los Comités de Defensa de la República catalana (CDR), definidos por populares y Cs como "comandos violentos".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En la proposición, votada en contra por Ahora Madrid, que ha hecho un llamamiento al diálogo, se respalda "la acción de la Justicia y de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la solidaridad con las personas acosadas, amedrentadas y violentadas por los CDR".

Ha sido el concejal del PP Percival Manglano el que ha llevado la proposición al Pleno, donde ha destacado la presencia de ediles de ascendencia catalana. El edil ha definido a los CDR como "guerrilla urbana" que ha cortado carreteras y que tenía planeadas otras "acciones de sabotaje de más alto nivel". "Todo eso es violencia y amenaza de más violencia", ha apuntado, tras citar las amenazas que han recibido desde el popular Xavier García Albiol hasta el juez Pablo Llarena.

La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha remarcado que la situación en Cataluña "es mala" por ser una "comunidad fracturada con acciones políticas, policiales y judiciales después de cinco meses sin gobierno". "El problema es que es una comunidad dividida en dos", ha indicado. Lo que defiende Ahora Madrid es diálogo, "no echar más leña al fuego". Recetan "escuchar, negociar, entender al otro y tratar de cerrar heridas".

El concejal de Cs Sergio Brabezo, por su parte, ha matizado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que cortar carreteras sí es terrorismo según el Código Penal, cuya última modificación fue aprobada por PSOE, CiU y ERC, ha recordado. Los CDR, según el edil, tiene a sus espaldas "más de 404 actos violentos desde el 1 de octubre en Cataluña".

"Son comandos que sabotean y no hay una república porque Cataluña pertenece a España", ha remachado, después de añadir que "no hay presos políticos sino políticos presos, no hay exiliados sino fugados y el independentismo no negocia sino que busca la claudicación".

El edil socialista Ramón Silva ha explicado que el PSOE ha votado a favor de la proposición aun a sabiendas de que "la solución para Cataluña no es policial sino política".