Montoro pide a los grupos parlamentarios que "clarifiquen la situación de RTVE cuanto antes"

24/04/2018 - 18:10

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha hecho un llamamiento este martes 24 de abril a los grupos parlamentarios para que "ejerzan la responsabilidad y, efectivamente, clarifiquen la situación de RTVE cuanto antes".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Montoro en la sesión de control al Gobierno, que ha tenido lugar en el Senado, al ser preguntado por el socialista Óscar López sobre si el Ejecutivo va a apoyar el proceso de renovación del Consejo y la Presidencia de la Corporación RTVE.

"El Gobierno no tiene ningún papel en el impulso de ese cambio en la normativa, que corresponde a las Cortes y, por lo tanto, a los grupos parlamentarios", ha destacado el ministro, al tiempo que ha insistido en que no está en su mano resolverlo porque el Ejecutivo "no debe inmiscuirse en este asunto".

No obstante, el ministro ha replicado al senador socialista que "lo único" que el Gobierno puede hacer es "constatar que la puesta en marcha de la propuesta parece haberse estancado", después de que el Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado "defiendan posturas diferentes".

Por su parte, Óscar López ha iniciado su intervención mostrando su descontento por que Montoro tuviera que ofrecer la visión del Ejecutivo en este caso, ya que esta pregunta iba dirigida a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Seguidamente, el senador del PSOE ha afirmado que "toda España está pendiente" de la renovación del Consejo de Administración de RTVE y ha agregado que le gustaría saber si el Gobierno "lo va a favorecer o no".

En este sentido, Montoro ha respondido que el Ejecutivo "está convencido de que España ya cuenta con un televisión pública que sirve al interés general y ofrece un servicio público de calidad, veraz, plural e independiente".

"Esa es la función que tiene encomendada RTVE y que está cumpliendo bajo la dirección de sus profesionales, la supervisión de su Consejo de Administración y el control que ejerce el Parlamento en el marco de la Constitución y de las leyes", ha argumentado el ministro de Hacienda.

EL GOBIERNO TIENE "POCO QUE DECIR"

Según el titular de la cartera de Hacienda, "a partir de ahí, el Gobierno tiene poco que decir porque no es su cometido". "La Constitución Española y la ley 5 de junio de 2006 sobre la Radio y Televisión de titularidad estatal reconocen la autonomía e independencia funcional respecto al gobierno y de la Administración General del Estado", ha subrayado.

En el turno de réplica, el parlamentario socialista ha reprochado al ministro que, en el año 2011, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "lo primero" que hizo fue reformar la ley de RTVE. "Su Gobierno, no la Cámara, no el Congreso, no el Senado, fue su Gobierno", ha espetado López.

Asimismo, el socialista ha recordado que el PSOE lo denunció ante el Tribunal Constitucional (TC) porque era "la primera vez en la historia" que se hacía una reforma "para rebajar una mayoría y devolver RTVE al control del gobierno".

Según ha dicho López, en la actualidad hay una mayoría social y parlamentaria que ha aprobado una proposición de ley para renovar RTVE y "rescatarla de las garras del gobierno".

"Ahora me puede decir usted que depende del PP en el Congreso, del PP en el Senado... ya. ¿Y el PP en el Congreso y en el Senado van a actuar al margen del Gobierno de Rajoy?", ha planteado López, a lo que Montoro ha replicado que no es competencia del Ejecutivo.