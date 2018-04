Estudiantes valencianos instan a acordar el convenio del personal universitario para acabar con las huelgas de asociados

24/04/2018 - 18:32

Estudiantes de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana han elevado a la Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) una resolución sobre la situación laboral del profesorado asociado en la que urgen a llegar a un acuerdo en el convenio colectivo de personal universitario que pueda suponer una mejora de las condiciones y acabar así con la huelgas que estos docentes están siguiendo en la Universitat de València (UV) y la Politècnica (UPV).

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Esta resolución --fruto de la huelga que viven en la Universitat de València y en la Universitat Politècnica de València desde el 29 de enero de 2018 y el 16 de abril de 2018, respectivamente-- pone énfasis en "la necesidad de alcanzar un acuerdo en la mesa de negociación del convenio colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas Valencianas, que lleva en funcionamiento desde el 28 de septiembre de 2016, y sobre la repercusión que tiene la huelga en los estudiantes que puede llegarles a suponer agravios académicos y económicos de verdadera importancia".

El documento, explican los representantes estudiantiles en un comunicado, fue aprobada por la asamblea como muestra de apoyo de todas las universidades públicas asociadas a la coordinadora. El texto recuerda que "desde el 28 de septiembre de 2016 se lleva trabajando en la mesa de negociación sobre un convenio colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas Valencianas, en la que están presentes representantes de la Conselleria de Educación, las universidades públicas y las organizaciones sindicales".

Además, señalan que, debido a los paros convocados por los asociados en la UV y la UPV, se está produciendo una "supresión de la docencia a ciertos grupos e incluso de asignaturas completas, que supone que los estudiantes que han abonado las matrículas de las asignaturas con clases presenciarles, no las estén recibiendo".

Advierten que "esta situación puede conllevar, no solo que se prolongue la duración de los estudios, sino también un agravio económico para todos los estudiantes".

"En primer lugar, --argumentan-- la imposibilidad de la anulación de matrícula a estas alturas del curso obliga a todos los estudiantes que no sean evaluados a cursar las asignaturas por segunda vez con el gravamen que ello conlleva, pagando una doble matrícula, sustancialmente más elevada".

En segundo lugar, "los estudiantes becados que no sean evaluados corren el riesgo de no alcanzar el rendimiento mínimo, debiendo por tanto devolver la beca y sus intereses, además no optarían a beca el curso siguiente", añaden.

"EXPULSIÓN" FAMILIAS MENOS RECURSOS

Los estudiantes temen que esta situación "puede abocar a la expulsión de la universidad de las familias con menos recursos, e incluso al endeudamiento del estudiante por tener que devolver un dinero que no tiene".

Con el fin de evitar "daños irreparables" en el estudiantado y volver al normal desarrollo de la docencia lo más pronto posible instan a que "las mesas de negociación de las huelgas acuerden, si no lo hubieran hecho ya, servicios que garanticen la evaluación del estudiante y la tutorización de trabajos de fin de título, y se den indicaciones y material docente y bibliográfico para posibilitar el proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes sin docencia".

A la mesa de negociación del convenio colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas Valencianas le piden "alcanzar los acuerdos pertinentes que satisfagan a las partes implicadas en la medida de los posible".

Además, solicitan al Ministerio de Educación, a través del Secretario de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, que se aumente el limité actual de la tasa de reposición y a la Conselleria que ponga "todos los medios disponibles con el fin de permitir una promoción del profesorado".

CONCENTRACIÓN GANDIA

En este contexto, este martes se ha llevado a cabo una concentración en la delegación alumnos del campus de Gandia de la UPV en la que estudiantes han mostrado "su apoyo" a sus profesorado asociado. Desde este colectivo señalan, además que, las tres secciones sindicales convocantes de la huelga denunciarán la resolución del rector, Francisco Mora, de servicios mínimos, que califican de "ilegales".

Por su parte, en la UV, la asamblea celebrada por profesorado asociado este lunes decidió --por 51,6% votos a favor y 48,4% en contra-- continuar la huelga de este colectivo.