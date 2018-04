CECE pide "flexibilidad" en la Ley de FP y Adian insiste en ahondar en la formación dual

24/04/2018 - 18:36

Los agentes sociales que están compareciendo estos días en la comisión de Educación del Parlamento de Andalucía para analizar el proyecto de Ley de Formación Profesional han señalado el perfil "ecléctico" de la propuesta, han reclamado "flexibilidad" para adaptarla al mercado laboral así como han abogado por ahondar más en la formación dual.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo han puesto de manifiesto la asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía (Adian) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), cuyos representantes han valorado la norma en su trámite parlamentario.

De este modo, el presidente de la Adian, Gabriel Ureña, ha considerado que la norma presenta un perfil "ecléctico, contempla modelos públicos y privados, mantiene estructuras, no las cambia, y comprende la diversidad de instituciones que gestionan la Formación Profesional", si bien "no se decanta ni explicita el volumen de la formación profesional dual o no dual, ni desarrolla cómo se va a producir la implantación de centros integrados".

Tras lamentar que la FP dual "parece citada y poco más", ha defendido que se precisa un plan de formación y actualización del profesorado de FP "que sea concreto y posible", mediante convenios con empresas punteras e innovadoras del sector tanto en Andalucía como fuera de la comunidad.

Ureña también ha considerado que instituciones como Consejo Rector del Sistema de Formación y Cualificación Profesional y el Consejo Andaluz de Formación Profesional "podrían fusionarse para garantizar unidad en lugar de dispersión", órganos en los que ha reclamado que Adian tenga representación.

Asimismo, ha defendido en la comisión que la Formación Profesional debería ser una competencia exclusiva de la Consejería de Educación, no compartida con otras consejerías; al tiempo que ha advertido de que el proyecto de ley "alienta el crecimiento de la FP en centros privados con subvención pública", sector que apuesta por fortalecer.

Otro de los aspectos que defiende Adian es articular mejor la enseñanza formal, enseñanza no formal y la informal, además de que no sólo se promocionen macro-centros integrados "sino también otros centros de diferentes tamaños en que se impartan monográficamente las mismas familias profesionales".

De su lado, el secretario general de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE), Rafael Caamaño Aramburu, ha defendido durante su intervención que este sector necesita "mucha flexibilidad y rapidez" ante los cambios de los sectores productivos.

Ha insistido en que la flexibilidad es fundamental porque las necesidades de los sectores productivos "son enormemente cambiantes, y la formación reglada debe poder adaptarse rápidamente", y debe ser así con los contenidos o con el profesorado que enseña pues la legislación "es enormemente rígida en la exigencia de titulaciones, cuando en el campo de la Formación Profesional lo que importa más es la experiencia profesional, y no la titulación".

Por eso, cree que debería promoverse más la participación de expertos como profesores de estas enseñanzas, "personas que procedan del mundo de la empresa y puedan enseñar lo que en esos momentos la empresa requiere".

Asimismo, CECE ve clave la formación en centros de trabajo del alumnado, de modo que defiende que debe facilitarse lo más posible la extensión de la modalidad de la Formación Profesional Dual, agilizando los trámites administrativos para autorizar rápidamente esas enseñanzas, "facilitando los recursos económicos necesarios".

También ha puesto el acento esta organización en la necesidad de que, en todos los ámbitos, la colaboración público/privada sea la mayor posible, "pero en el de la Formación Profesional mucho más en beneficio de los jóvenes que se van a incorporar al mundo laboral y necesitan un empleo, y que no entenderían que no fuese así".

CECE ha propuesto que se desarrollen nuevas fórmulas de financiación a la Formación Profesional, "que no esté sujeta sólo a la normativa de los conciertos educativos", y que podría hacerse mediante convenios de colaboración por tiempo determinado y por necesidades formativas o productivas.

Con todo, ha incidido en la voluntad de colaboración del sector privado de la Formación Profesional, con el único objetivo y finalidad de contribuir al desarrollo de Andalucía y a facilitar la formación y empleabilidad de sus jóvenes; así como a la necesidad de dotar a la Formación de toda la flexibilidad posible, sin que ello merme el rigor y la calidad, "para que la Formación Profesional reglada responda con rapidez y agilidad a las necesidades del mundo empresarial y productivo".