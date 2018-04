El Senado debate este miércoles una moción para pedir el impulso definitivo del tramo Algeciras-Bobadilla

24/04/2018 - 18:48

El Pleno del Senado de esta semana incluye en el orden del día una moción del PSOE en la que se instará este miércoles al Gobierno a impulsar "decidida y definitivamente" la conclusión del tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo. Para ello, pide el Ejecutivo que incluya partidas "suficientes" en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado (2020). La propuesta socialista se debatirá en el pleno de la Cámara Alta que se retoma este miércoles a las 9,00 horas.

CÁDIZ, 24 (EUROPA PRESS)

En la parte expositiva de la moción registrada por el PSOE, se detalla que "desde hace muchos años" la Unión Europea (UE) viene impulsando políticas para una redistribución modal del transporte de mercancías, de forma que se "trasvasen tráficos hacia el modo marítimo y el ferroviario", que son "los menos contaminantes, de mayor capacidad y más eficientes económica y energéticamente".

Con esta finalidad, señalan los socialistas, se determinó la red básica de Corredores Transeuropeos de Transportes que articula los nodos urbanos, puertos, aeropuertos, espacios logísticos y pasos fronterizos más importantes y que "suponen una extraordinaria oportunidad para afianzar la inserción" de España en la economía europea y mundial, más aun "teniendo en cuenta que el comercio internacional se duplica cada quince años y crece el doble que la generación de empleo y riqueza".

Por eso, para el PSOE, el Corredor Mediterráneo en sus ramales litoral e interior supone "una gran oportunidad" para propiciar "un nuevo ciclo de inversión, crecimiento y empleo" porque articula "territorial y económicamente" las comunidades autónomas por las que discurre. Además de esto, el "vértice central" de ambos ramales del corredor "se sitúa en Algeciras".

"El Puerto de Algeciras, primero de España, de todo el Mediterráneo y el cuarto de Europa en tráfico de mercancías, se encuentra en la segunda mayor ruta e tránsito marítimo el mundo tras el canal de la mancha", argumenta el partido, al tiempo que señala que, por su posición estratégica, es "nodo de paso" de las rutas que conectan Asia con Europa, Europa con América y el norte de África con Europa.

SÓLO SE HAN INVERTIDO 120 MILLONES

Sin embargo, el PSOE critica que, a pesar de esta "innegable realidad" el potencial del Puerto de Algeciras "se encuentra limitado" al "carecer de una salida por ferrocarril de su tráfico de mercancías". Además, los socialistas aseveran que "en el tramo de Algeciras-Bobadilla solo se han invertido 120 millones de euros" por el Gobierno anterior al actual que, desde su llegada al poder en diciembre de 2011, ha invertido cantidades "prácticamente irrelevantes en dicho tramo".

Con todo, consideran "incomprensible" que el Gobierno "venga dando la espalda reiterada" a la "extraordinaria oportunidad de crecimiento y empleo" para el Campo de Gibraltar, Andalucía y toda España, que supondría "la pronta culminación de la salida ferroviaria del puerto de Algeciras hasta Bobadilla y Antequera".

Esta "lentitud" en el desarrollo del tramo que critica el PSOE ha sido, según aporta, puesta de manifiesto en el documento de la Comisión Europea correspondiente al 'Second Work Plan of the European Coordinator' que "corrobora el retraso generalizado" en el desarrollo de los ramales litoral e interior del Corredor Mediterráneo.

Asimismo, el PSOE hace referencia a un informe publicado en diciembre de 2016 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre transporte de mercancía en España, "constata la necesidad de cumplir con las exigencias de la regulación comunitaria en relación con las redes transeuropeas" que cuentan con "escaso grado de ejecución" en buena parte de los tramos del Corredor Mediterráneo.