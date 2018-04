El Gobierno Vasco no respaldará el acto que avanzará el fin de ETA

Vitoria, 24 abr (EFE).- El Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE ha decidido no acudir al acto organizado el 4 de mayo en la localidad vasco francesa de Cambo-les-Bains en el que se avanzará el presumible fin de ETA, mientras que los partidos están a la espera de conocer más detalles antes de confirmar su presencia.

El llamado Grupo Internacional de Contacto y las organizaciones civiles Bake Bidea y el Foro Social Permanente anunciaron ayer que el 4 de mayo se celebrará un "acto internacional" que podría servir de antesala al anuncio de la disolución de ETA.

Se espera que ocurra algo similar a la conferencia de Aiete, celebrada el 17 de octubre de 2011 en San Sebastián, que fue el precedente de la declaración del "cese definitivo" de la actividad terrorista de la banda tres días después.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha explicado hoy que "respeta" el acto de Cambo pero que no irá al considerar que "no se han creado las condiciones previas necesarias". El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha recalcado que lo relevante es el "fondo de la cuestión", los términos en los que se va a producir la fórmula de la disolución de ETA y no tanto la "escenografía".

Erkoreka ha detallado que el gabinete de Urkullu no estará en esa cita por tres razones: se trata de un acto cerrado y no consensuado previamente, plantea avalar una declaración de ETA cuyo contenido no se conoce y el Gobierno Vasco no acaba de compartir el enfoque tanto político como ético que se le quiere dar.

La decisión del Ejecutivo vasco, que ya ha sido comunicada a los organizadores del evento, ha sido adoptada por el lehendakari y ratificada por todos los miembros de su gabinete. En 2011 el entonces Gobierno Vasco de Patxi López (PSE-EE) tampoco estuvo en la conferencia de Aiete.

El Foro Social Permanente, como coorganizador del evento, ha dicho que "respeta" pero "lamenta" la decisión del Gobierno Vasco de no acudir, aunque no les sorprende, ya que en 2011 el Ejecutivo vasco tampoco estuvo.

El coordinador del Foro, Agus Hernán, ha precisado en un acto en Barcelona que no sabe cuándo se producirá el anuncio de la disolución, pero ha avanzado que la declaración de ETA será "clara y concluyente" para poner fin a su historia.

Ha anunciado que van a invitar a todas las personalidades que estuvieron presentes en Aiete, así como a los gobiernos vasco y navarro, a los partidos, sindicatos y agentes sociales, también del País Vasco francés.

El Gobierno navarro ya ha comunicado que decidirá mañana si envía a una representación, como ha anunciado hoy su presidenta, Uxue Barkos.

Entre los partidos políticos vascos, el PNV ha confirmado que estará en Cambo pero decidirá qué representantes acudirán a esta localidad vascofrancesa cuando reciba la invitación de los organizadores y conozca los detalles.

La formación que dirige Andoni Ortuzar sí mandó una delegación de máximo nivel a la conferencia de Aiete en 2011, liderada precisamente por su entonces presidente, Iñigo Urkullu. No ocurrió lo mismo el pasado año, cuando el PNV redujo a su presidente en el País Vasco francés, Paco Arizmendi, su representación en el acto de "desarme" de la banda terrorista.

Por parte de EH Bildu se espera una amplia y destacada representación, y Podemos Euskadi previsiblemente también estará en Cambo como sucedió con el acto de desarme del pasado año, aunque se desconoce por el momento quiénes representarán a la formación morada en ese evento.

Los socialistas vascos, que sí estuvieron en Aiete pero no en el desarme, han afirmado que no ven motivos para ir la localidad labortana aunque también esperarán a recibir la invitación y conocer los detalles para decidir.

Los que ya han anunciado que no acudirán han sido los populares vascos. Su presidente, Alfonso Alonso, ha considerado que el acto es una "afrenta al conjunto de la sociedad vasca y en particular a las víctimas del terrorismo" y ha afirmado que estar allí es "dar apoyo a una tesis que es imposible compartir". Además ha emplazado al PNV a reconsiderar su presencia en él.

Entre los sindicatos, estarán seguro LAB y ELA -Txiki Muñoz ya ha confirmado su participación-. El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha dicho también que esperarán a recibir la invitación, pero ha recordado que UGT pertenece al Foro Social, uno de los organizadores, la misma respuesta que han dado fuentes de CC. OO. de Euskadi.

La posibilidad de que el fin definitivo de ETA esté cerca ha llevado a algunos partidos como el PSOE a rechazar cualquier "beneficio" o manifestación de "indulgencia" hacia los presos de ETA a cambio de la disolución de la banda, al igual que Ciudadanos, que insinuó ayer que los populares se plantean ceder en política penitenciaria para conseguir el apoyo del PNV a los presupuestos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aclarado hoy que es "absolutamente falso" que haya hablado "con nadie" del acercamiento de presos de ETA al País Vasco.