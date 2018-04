La idea de Hermida de no asumir ni renunciar al acta hasta resolverse el caso Quinteiro siembra incertezas en En Marea

24/04/2018 - 19:39

El reglamento del Parlamento establece que un diputado pasa directamente al Grupo Mixto si no pide integrarse en ninguno en cinco días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

El número seis de la lista de En Marea por Pontevedra, Xoán Hermida, no asumirá su acta como diputado del partido instrumental, aunque tampoco entra en sus planes renunciar a ella hasta que no se resuelva la continuidad en el Pazo do Hórreo de Paula Quinteiro, la parlamentaria que se vio envuelta en un altercado con la policía a mediados del pasado mes de marzo.

De este modo, según lo ha apuntado el propio Hermida en declaraciones a Europa Press, En Marea podría permanecer con un diputado menos de los que le corresponden hasta que se conozca el resultado de la consulta a las bases sobre la continuidad de Quinteiro que la dirección del partido instrumental tiene previsto convocar en las próximas fechas.

Hermida fue proclamado el pasado viernes por la junta electoral como diputado electo en el Parlamento de Galicia luego de que su predecesor en la lista de En Marea por la provincia pontevedresa, Juan Merlo, formalizase su dimisión, anunciada el 13 de abril tras conocerse que mintió en su currículum.

El reglamento de la Cámara gallega establece en su artículo 25 del Título II que aquellos parlamentarios que adquieran su condición de diputados "con posterioridad" a la constitución del Parlamento "deberán incorporarse a un grupo parlamentario dentro de los cinco días siguientes" a su proclamación por la junta electoral.

En caso de no hacerlo, el diputado quedaría asignado directamente al Grupo Mixto. Por ello, la Mesa del Parlamento ha convocado una reunión extraordinaria para este jueves, día en el que se cumple el plazo para que Hermida informe sobre su adscripción a un grupo.

NO ASUMIRÁ EL ACTA, TAMPOCO RENUNCIARÁ

Con todo, consultado por Europa Press, el excoordinador de Marea de Pontevedra ha asegurado que, pese a que se reafirma en su decisión de no asumir el acta que le corresponde como número seis de la lista electoral, tampoco entra en sus planes presentar su renuncia formal hasta que no se resuelva la continuidad de Paula Quinteiro como parlamentaria.

Hermida anunció hace dos semanas que renunciaba a asumir el acta que le correspondería en caso de producirse una baja en el Grupo Parlamentario de En Marea luego de publicarse que se vio envuelto en un incidente con la Policía Municipal de Pontevedra.

Lo hizo el pasado 12 de abril en pleno debate interno sobre el caso de Paula Quinteiro, la diputada, miembro de Podemos, que llegó a esgrimir su condición de parlamentaria en un control policial por vandalismo en la madrugada del 18 de marzo.

Un día más tarde del anuncio de Hermida, Juan Merlo, parlamentario de En Marea también por Pontevedra, al igual que Quinteiro, presentó su dimisión como diputado y secretario de Organización de Podemos al conocerse que infló su currículo, en el que figuraba que era ingeniero cuando no tenía estudios en este campo.

Este jueves, Xoán Hermida ha remarcado que su anuncio no tuvo que ver con lo ocurrido posteriormente con Juan Merlo, sino que fue una forma de marcar el "cumplimiento de los principios éticos" que deben asumir las personas que representan un "proyecto político" como el de En Marea.