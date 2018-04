Una compañía danesa ofrecerá un espectáculo nocturno en mayo en el que el público dormirá en la Ciudadela de Pamplona

24/04/2018 - 19:41

La compañía danesa 'hello!earth' ofrecerá los días 5, 6, 9, 10 y 11 de mayo en la Ciudadela de Pamplona un espectáculo nocturno en el que el público dormirá en una marca.

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

Esta obra se enmarca dentro del Festival de Danza Contemporánea de Navarra DNA y su presentación en la capita navarra ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona.

La función se titula 'The night, visioning a post-capitalist society while we sleep'. Cada noche, a partir de las 22 horas, treinta personas compartirán una jornada en la que imaginarán una sociedad post-capitalista. Estarán acompañadas por cinco artistas del grupo. La entrada incluye cena y desayuno. Habrá camas y sábanas y las personas participantes solo necesitarán llevar un saco de dormir. Las entradas cuestan 10 euros.

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra DNA también ofrecerá otras actuaciones en Pamplona, tanto en la Ciudadela o las murallas como en el Teatro Gayarre, en donde se podrá ver 'Gustavia', con Mathilde Monnier & La Ribot el 11 de mayo.

Rosemary Lee y Simon Whitehead presentarán 'Calling Tree' en el paseo de las murallas junto al Caballo Blanco a las 12 y a las 18 horas el 6 de mayo. En colaboración con la Asociación de Amigos de los Árboles Viejos, invitarán al público a dar un paseo para conocer más de cerca los árboles de Pamplona. El espectáculo itinerante de 'Calling Tree' también podrá verse en la Ciudadela los días 11 y 12 de mayo a las 12 y a las 18 horas.

El día 12, DNA ocupará la Ciudadela con diversas presentaciones en sus jardines: 'Bolero', de Jesús Rubio Gamo; 'Ypark', de Zuk Performing Arts; 'Kirolak', de Helena Lizari y Laida Aldaz; 'Errata Natural', de Led Silhouette; 'Calling Tree' de Simon Whitehead y Rosemary Lee; y 'Chill Out horizontal y sopa postcapitalista' de 'hello!earth'.

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra DNA se desarrollará desde el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, hasta el 13 de mayo. El programa incluye 18 espectáculos en teatros y espacios públicos de once localidades navarras además de talleres, encuentros, charlas-coloquio y residencias de artistas. El Ayuntamiento de Pamplona ha destinado a esta iniciativa un presupuesto de 8.000 euros.