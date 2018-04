Feijóo reivindica el avance de sus medidas contra incendios e insta al BNG a "prestar su apoyo"

25/04/2018 - 13:20

Pontón advierte al presidente de que pedir respaldo para "lo que uno hace" no es "pactar" y propone "consensuar un acuerdo de país"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este miércoles que "todas" las medidas para combatir los incendios activadas después de la gran ola de octubre del año pasado están "en marcha o ejecutadas", al tiempo que ha instado al BNG a "hacer por una vez algo que interesa" a los gallegos y prestar su "apoyo" a las políticas que impulsa su Ejecutivo.

Así lo ha manifestado en la sesión de control de la Cámara, donde la portavoz del BNG, Ana Pontón, le ha respondido que pedir el respaldo para lo que "uno hace" no es "pactar" y ha incidido en que los nacionalistas no pueden apoyar un futuro plan forestal que "aumenta" la presencia del eucalipto en Galicia. También ha criticado que ayuntamientos como As Neves, "zona cero" de los últimos fuegos forestales, no haya tenido ayudas de la Xunta.

Dicho esto, Pontón ha alertado de que Galicia sigue "igual de indefensa" ante una nueva ola de incendios como la que causó "la catástrofe" de octubre y ha contraatacado optando por tender la mano a Feijóo, pero no para apoyar sus políticas, sino para instarle a "consensuar un acuerdo de país" con la oposición para luchar contra la lacra de los incendios.

Así, ha llamado al PP a "abandonar su sectarismo" y ha formulado una serie de propuestas concretas, empezando por pedir que se dote a los ayuntamientos de los recursos necesarios para limpiar las franjas de seguridad, un dispositivo contra incendios "cien por cien público contratado por la Xunta, profesionalizado y con mando único", y un "teléfono rojo de coordinación para que los alcaldes puedan coordinarse ante una emergencia".

El "plan forestal consensuado" que ha reivindicado el BNG partiría también de una moratoria en la plantación de eucalipto en las zonas de alto riesgo y la recuperación de las 35.000 hectáreas "ilegales" plantadas en tierras agrarias. E incluiría, asimismo, un plan para "limpiar el monte y cambiar el abandono actual por un aprovechamiento multifuncional", y finalmente un plan territorial integrado que ordene el monte frente a los incendios, similar al que existe para el litoral.

"MÁS INCENDIOS" CON EL BIPARTITO

Feijóo, por su parte, ha hecho un diagnóstico de la situación forestal en la comunidad, que ha identificado con "una gran potencia maderera" que tiene, entre sus principales problemas, la "atomización de la propiedad". "Luchamos contra el minifundismo", ha reconocido, antes de esgrimir que la Xunta ha adoptado medidas para intentar mejorar.

Al respecto, ha apuntado que se articuló un nuevo marco jurídico con las leyes de movilidad de tierras, de montes y de mejora de estructura territorial agraria, además de implantar el programa de 'impuestos cero' en el rural. En cuanto, a la "catástrofe" ecológica a la que aludió Pontón, ha ironizado con que seguramente se refería "a cuando el BNG" gestionaba Medio Rural en el bipartito.

"Eso ya está en la retina de los gallegos y por eso los echaron", ha aseverado el presidente, quien ha advertido, además, que su Ejecutivo tiene "menos incendios en nueve años" que el bipartito "en tres". Al tiempo, ha esgrimido que sí hay que "regular" el eucalipto, mientras que el anterior Gobierno gallego "no hizo nada". "Cuatro años criticándolo, pero medidas cero", ha reprobado.

Sin embargo, ha defendido que el PP sí concretó "distancias más restrictivas", además de regular las masas frondosas autóctonas y contempla un plan forestal con "solo un crecimiento testimonial del eucalipto". Por ello, ha insistido en que el BNG debería "apoyar" estas políticas.

"SU FOTO CON LA MANGUERITA"

"Lo que sí está en la memoria colectiva de los gallegos es su foto con la manguerita cuando ardía el país por los siete costados. Nunca oirá en boca de un dirigente del BNG aquello de 'con nosotros no moría gente'. Me gustaría que en un tema tan importante dejase de usar el comodín del bipartito, que salga de la zona de confort de su coche oficial y vea la realidad", ha contrapuesto Pontón.

Así, la dirigente nacionalista ha reiterado sus propuestas y ha pedido al presidente dejar de alta "el sectarismo del PP" y tener "altura de miras" para poder consensuar medidas que favorezcan "un cambio" en la política forestal gallega.

8 MILLONES PARA MÁQUINAS

"Sectarismo es llegar, cesar a todos los jefes de distrito y conseguir 100.000 hectáreas quemadas en un año o decir que los culpables de los incendios de 2006 eran los alcaldes del PP", ha replicado Feijóo, quien ha advertido que, mientras ahora se ayudará a los ayuntamientos a cumplir con la limpieza de las franjas de protección mediante un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el bipartito no financiaba "ni un euro".

El presidente también ha defendido que sí hubo ayudas para hacer frente a los costes de viviendas afectadas por los incendios en As Neves y para reponer mobiliario urbano. "Están pagadas o pendientes de justificación. ¿Por qué no llama a la Diputación de Pontevedra, usted que algo manda allí, para que cumpla?", se ha preguntado, además de censurar que el BNG "manipule" sus medidas.

En esta coyuntura, ha vuelto a reivindicar el trabajo hecho y ha aprovechado para anunciar que, en breve, el Ejecutivo destinará 8 millones para "comprar maquinaria" para trabajar en el ámbito forestal. "En nueve años tenemos menos incendios de los que ustedes tuvieron en tres. Si quiere ayudar, ¿por qué no se implica de una vez en lo que interesa a los gallegos?", se ha preguntado.