MedioAmbiente.- Junta: La reapertura de Aznalcóllar sería "con todos los controles" tras restauración ejemplar

25/04/2018 - 13:18

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha garantizado este miércoles que si, finalmente, se reabriera la mina de Aznalcóllar (Sevilla) sería "una vez pasara todos los controles ambientales" y tras sufrir la zona una restauración ejemplar una vez que hace 20 años, el 25 de abril de 1998, sufrió el mayor vertido tóxico de la historia de España por la rotura de un muro de contención de una balsa de decantación.

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas durante la visita al Corredor Verde del Guadiamar, coincidiendo además con el XV aniversario de su declaración como paisaje protegico y junto a la nueva directora del CSIC Andalucía, MargaritaPaneque; la delegada del Gobierno en Sevilla, Esther Gil, y el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, el consejero ha señalado que "una empresa tiene adjudicados los derechos mineros y pretende abrirla y el Ayuntamiento está por la labor de reabrirla".

"No sé si reabrirá o no, pero si se reabre será después de pasar todos los controles ambientales que estamos obligados a hacer. Ahora se está tramitando la autorización ambiental, incluso la empresa dice que vamos muy lentos, pero no hay más remedio para mirar con lupa cualquier cuestión", ha subrayado.

El consejero ha apuntado también que la minería del siglo XXI "no tiene nada que ver con la que se practicaba en el siglo XX y XIX" y ha insistido en que "la normativa ahora es más estricta, con mayores exigencias y muy vigilantes para que esto no ocurra".

"Las propias empresas mineras que se instalan en Andalucía dicen que no hay ninguna comunidad europea que tenga una normativa tan exigente en esta materia. Es una actividad legal, regulada y hay que vigilar y eso es lo que hace la Junta", ha explicado Fiscal, quien ha puesto como ejemplo de los avances en la normativa el hecho de que las empresas ahora tienen que depositar una fianza por si hubiera un desastre.

Al hilo de esto, a preguntas de los periodistas sobre la responsabilidad penal de la empresa Boliden en el vertido tóxico de hace 20 años, el consejero ha señalado que "todavía se está dirimiendo". "Me parece que 20 años después estas cuestiones deberían quedar claras y la empresa responsable última y principal debería haber pagado", ha subrayado. Sin embargo, ha señalado que "no ha sido así", aunque espera "que lo sea y el menor plazo posible" porque "quien corrió con la mayor parte de los gastos fue la Junta".

En concreto, ha detallado que la Junta ha invertido 165 millones de euros para la restauración de este paraje natural, un montante que asciende a lo que sería el presupuesto del Plan Infoca para un año, según ha precisado.

"Queda mucho por hacer, pero se ha hecho muchísimo", ha apuntado el consejero, quien ha asegurado que la restauración de esta zona ha sido tomado "como ejemplo" en otros lugares del mundo por la capacidad de "cambiar un paisaje calcinado por lodos tóxicos y agua agria, en un vergel".

Entre lo que queda por hacer, ha llamado la atención sobre la vigilancia en la zona para que ver dónde los metales pesados que se vertieron en el cauce del Guadiamar, aunque se retiraron en su mayor parte, afloran en la zona.

"Queda seguir otorgando a la zona la importancia que tiene y ofrecerla como uno de los corredores verdes más importantes que hay en Andalucía", ha apuntado el consejero, quien ha asegurado que "la zona está mejor que antes del desastre".

LABORATORIO NATURAL

El titular de Medio Ambiente ha resaltado que este espacio se ha convertido, desde que se produjera el accidente en 1998, en un laboratorio natural, tanto por la desaparición de la contaminación como por lograr mejores condiciones ecológicas, al haberse fomentado hábitats originarios que se perdieron por la actividad agrícola.

El Gobierno andaluz impulsó un plan de regeneración, forestación yrestauración hidrológica-forestal de los suelos. Fue decisiva la plantación de 1,7 millones de árboles y arbustos diferentes, desde los característicos del monte mediterráneo al bosque de ribera pasando por los ecosistemas marismeños.

Las actuaciones realizadas han repercutido positivamente en la calidad de las aguas que abastecen los espacios protegidos de Doñana y del estuario del Guadalquivir, así como crear un pasillo natural de más de 60 kilómetros fundamental para el tránsito de la fauna silvestre entre el Espacio Natural de Doñana, su área de influencia y Sierra Morena.

En 2003, la Junta de Andalucía incluyó el Corredor Verde del Guadiamar en la Red de Espacios Naturales de Andalucía a través de su declaración como Paisaje Protegido, el primero bajo esta figura en la comunidad autónoma, con una superficie de 2.706,8 hectáreas repartidas entre los municipios sevillanos de Aznalcázar, Benacazón, Huévar, Olivares, Sanlúcar La Mayor y Villamanrique de La Condesa. Además, en 2015 se incorporó a la Red Natura 2000 como parte de la Zona de Especial Conservación.

En relación con la mejora ecológica experimentada a lo largo de los años , el consejero ha subrayado la buena marcha de los indicadores tanto en el río como en la flora y fauna del entorno, como ocurre con las comunidades de aves, con 144 especies censadas en un enclave migratorio de gran importancia. Por otro lado, el Corredor Verde del Guadiamar también cuenta actualmente con una amplia red de equipamientos de uso público, con un sendero de largo recorrido paralelo al cauce, un carril bici, un observatorio de naturaleza y dos áreas recreativas, así como el centro de visitantes.

RECONOCIMIENTO A LOS INVESTIGADORES

Por su parte, la coordinadora institucional del Consejo Superior de Investigación Científicas, Margarita Paneque, ha reclamado el reconocimiento a la labor de los investigadores que llevan trabajando 20 años por la recuperación de esta tierra.

"Lo más importante es seguir manteniendo el nivel de estudios e investigación en la zona, teniendo en cuenta que cualquier medio vivo tiene interacciones con su alrededor y su entorno", ha subrayado.