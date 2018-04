Agricultores ecológicos vuelven a exigir una "solución ya" a Page y Molina tras el "recorte ilegal" de las ayudas

25/04/2018 - 13:23

La Plataforma de Afectados de la Agricultura Ecológica han exigido este miércoles en una concentración a las puertas de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha una "solución ya al recorte ilegal" de las ayudas a la agricultora ecológica al presidente de la región, Emiliano García-Page y al vicepresidente segundo, José García Molina.

TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido el presidente de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y portavoz de la plataforma, Ángel García, tras la lectura de sus reivindicaciones, donde ha destacado que los cerca de 30 miembros de esta plataforma estarán concentrados "hasta por la tarde" esperando que acudan a la reunión García-Page y García Molina.

Por ello, la plataforma ha solicitado una reunión con el objetivo de clarificar la actuación de la Consejería en la "reducción ilegal de las ayudas", además pidieron la presencia del presidente y del vicepresidente segundo para que ambos pudiesen comprobar personalmente "los documentos que demuestran que el recorte de las ayudas llevado a cabo por su Gobierno es totalmente ilegal".

García ha señalado que con el presupuesto actual "sí se pueden" aumentar las ayudas, por ello han pedido una "solución inmediata" ya que tras "echar" a dos directores generales de Agricultura, desde el Ejecutivo autonómico "quieren que se empiece a negociar desde el principio".

Por ello, desde la plataforma quieren que la negociación "avance" y que se llegue a una solución, para así "no estar siempre en el mismo punto". "Queremos que estén todos porque el director general no puede decidir sobre la solución del problema", ha aseverado.

En declaraciones a los medios, el portavoz ha dicho que de los 7.000 agricultores ecológicos de la región "echaron a unos 3.200" y de los que quedan "bajaron un 70 por ciento las primas", además "quedaron en que se iban a rescatar a estos 3.200 que habían echado, pero no han llegado resoluciones del rescate".

"EL DESASTRE QUE ESTÁN HACIENDO EN EL CAMPO ES IMPORTANTE"

"El desastre que están haciendo en el campo es importante", ha lamentado Ángel García, por eso ha señalado que quieren que García-Page y García Molina "sepan de primera mano cuáles son los datos, la información, los presupuestos, qué se ha gastado, qué falta por gastarse y si hay dinero para pagar las primas que había".

El portavoz de la plataforma ha avanzado que quieren que el dinero que hay en el presupuesto de agricultura ecológica "se gaste en eso", ya que "dinero hay", porque "no está justificada la bajada de las primas".

García ha destacado que en la Orden de 2016, que regula las ayudas a la agricultura ecológica, cumplía con todos los requisitos exigidos por la Comisión Europea y plasmados en el Programa de Desarrollo Rural, se metieron criterios de selección que no estaban en la Orden anterior, con una serie de modificaciones posteriores que hacen que esto "no sea correcto legalmente", por lo que hay "unos 300 recursos en Albacete", así como otros que se han puesto con abogados que no son de la plataforma.

La plataforma ha aseverado que "aún hay ayudas desde el 2014 sin pagar y convocatorias sin resolver", por lo que "no sólo hay problemas en agricultura ecológica", sino que "tampoco cobran sus ayudas los jóvenes agricultores ni los agricultores que han mejorado su explotación".