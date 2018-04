Mañanes anuncia un nuevo ciclo de Formación Profesional de mecatrónica

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Francisco Fernández Mañanes, ha dado a conocer hoy que el Centro Integrado de Número 1 de Santander impartirá desde el próximo curso un nuevo ciclo de mecatrónica, "que es lo que demanda el mercado laboral".

Fernández Mañanes ha hecho este anuncio a preguntas de la prensa tras la exigencia que le hizo ayer el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) de negociar los ciclos de Formación Profesional al conocer "las intenciones" de la Consejería de Educación de "cerrar" cinco ciclos formativos en la red pública para el curso próximo.

"Quizá (STEC) olvidó las nuevas enseñanzas que se implantan y precisar más las afirmaciones que hace", ha valorado hoy el consejero, que se ha remitido a dos de los ciclos.

Uno es de FP Básica de Tapicería que se imparte en el IES Villajunco de Santander y que, según Fernández Mañanes, tiene una matrícula "bajísima" y el centro educativo "no está conforme" con él. Con todo, ha precisado que la Consejería "no lo elimina, aunque tendría razones justificadas para hacerlo", sino que lo cambia de ubicación buscando que pueda tener más atractivo en otra comarca "donde no existía".

STEC también indicó ayer que "en Peñacastillo" se cierra un ciclo de Prevención de Riesgos Laborales y uno de tipo modular de Mecanizado. Y hoy el consejero ha precisado que el ciclo de Prevención se imparte en el Centro Integrado Número 1 de Santander, "no en el IES Peñacasillo, por lo que supongo que se refiere a ése".

Dicho Centro Integrado acoge dos turnos de Prevención de Riesgos con un total de 11 matriculados de 60 plazas ofertadas. Fernández Mañanes ha subrayado que es "falso" que la Consejería vaya a eliminar el ciclo sino que lo mantendrá pero en un único turno. "Vamos a ser sensibles con quienes han iniciado este curso el ciclo para que puedan acabarlo en el mismo turno", ha declarado.

Y ha remarcado que la Consejería de Educación "tiene que tomar una decisión" cuando las cifras de matriculación son "tan escasas", y además hay una normativa autonómica que establece en doce alumnos el mínimo para mantener un ciclo. En este caso, hay seis alumnos en el turno de mañana y cinco en el de tarde.

"No desaparece, se mantiene; ningún alumno va a resultar afectado, ningún profesor. Y en este Centro Integrado, que no es el IES Peñacastillo como denuncia este sindicato supongo que por error o por desconocimiento, que va a ver aumentada su oferta formativa con un nuco ciclo de mecatrónica, que es lo que demanda el mercado laboral", ha resumido el consejero.

Además de los tres citados, STEC también se refirió ayer a un ciclo de Informática en San Vicente de la Barquera y otro de Obra Civil en Torrelavega.

HUELGA DE INTERINOS

Por otra parte, Fernández Mañanes, ha afirmado que ayer desconocía que STEC hubiera desconvocado la huelga de docentes para hoy y mañana, 25 y 26 de abril, y de hecho, aún hoy no tiene "comunicación oficial" del sindicato en este sentido.

El STEC acusó al ayer al consejero de mentir porque, según dijo, Fernández Mañanes sabía que la huelga para apoyar a los interinos se había desconvocado cuando dijo que el calendario escolar no se comenzaba a negociar esta semana porque había dos jornadas de huelga convocadas y no parecía "muy oportuno".

También a preguntas de la prensa, el consejero, que ha celebrado la decisión adoptada por el "único convocante" de la huelga --ha recordado--, ha insistido en que cuando se pronunció así "en modo alguno había habido comunicación oficial" de la suspensión de la convocatoria, con lo que "difícilmente puedo mentir".

Además, ha precisado que no se trata de "preavisos", como dijo ayer STEC en su comunicado, sino que las jornadas de huelga de hoy y mañana "estaban formalmente convocadas".

En este sentido se ha remitido al decreto del Gobierno de Cantabria, de 17 de abril (publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 18 de abril), por el que se establecen los servicios mínimos para jornada de huelga de docentes convocada por STEC para los días 19, 25 y 26 de abril.

"La convocatoria se materializó", ha recalcado Fernández Mañanes, quien ha apuntado que en la primera jornada tuvo "una escasísima participación que no llegó al 3% de los convocados".