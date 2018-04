Junta y Ayuntamiento de El Puerto explican a asociaciones de vecinos las novedades en ayudas para vivienda

25/04/2018 - 13:25

El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Federico Fernández, y los concejales de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Matilde Roselló y Ángel Quintana, respectivamente, han mantenido un encuentro con miembros de la Federación local de Asociaciones Vecinales (Flave) 'Sol y Mar', en el que les han informado de las novedades en ayudas en materia de vivienda.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Junta en una nota, Fernández ha puesto a disposición de los colectivos vecinales y particulares los recursos humanos de la administración autonómica para el asesoramiento y la tramitación de las subvenciones en materia de vivienda, de manera que se aprovechen al máximo los recursos destinados a esta provincia. La misma disposición ha mostrado el Ayuntamiento portuense, en su afán de responder a las dudas y orientar sobre el procedimiento a seguir a la hora de solicitar una ayuda autonómica.

Así, durante la sesión se ha facilitado información puntual sobre las distintas líneas de ayudas de la Administración autonómica y se ha explicado los requisitos y cuantías de las mismas, así como las novedades previstas en próximas convocatorias, todas ellas destinadas a personas o comunidades con escasos recursos económicos.

"El principal objetivo de este encuentro ha sido informar sobre la complejidad de la tramitación y tratar de evitar que muchas familias no logren conseguir la subvención por desconocimiento o por no haber cumplimentado algunos de los requisitos exigidos a lo largo del proceso", ha explicado Fernández.

Asimismo, ha recordado que entre las distintas líneas abiertas con el nuevo Plan Andaluz destaca la convocatoria de ayudas a la Adecuación Funcional Básica de viviendas, dirigida a personas mayores de 65 años o con discapacidad y movilidad reducida o grades dependientes que necesiten adaptar sus vivienda habitual a sus necesidades especiales.

Para ello, la Administración subvenciona con el 70 por ciento del presupuesto de las obras, hasta 1.400 euros, en pequeñas reformas para adaptar cuartos de baño, instalaciones de suministro, colocación de pasamanos en los pasillos o adaptación de ancho de puerta, entre otras. En este caso, la convocatoria es por concurrencia competitiva, por lo que se ha alertado de la necesidad de culminar la tramitación y de estar pendiente del proceso por Internet.

Además, desde la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda se ha insistido a los interesados que estén pendientes, "de manera que se consiga agotar la totalidad del crédito y se logre que el mayor número de personas se beneficien de unas ayudas que sirven para facilitar el día a día de ciudadanos que, sin estas pequeñas obras, no pueden desenvolverse con independencia en sus propios hogares".

Por otra parte, en el encuentro también se han abordado las novedades que traerán las ordenes que desarrolle el programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, sobre lo que ya trabaja la Consejería de Fomento y Vivienda para próximas convocatorias.

En este sentido, ha indicado que entre otros aspectos, desde la Consejería de Fomento y Vivienda se está trabajando en nuevas convocatorias. Así, una podría ir destinada para actuaciones en edificios y otra para viviendas particulares, tanto individuales como unifamiliares.

En el primer caso, las subvenciones podrían ser de 3.000 euros por vivienda para obras de conservación y hasta 8.000 euros para accesibilidad y no más del 40 por ciento del presupuesto total de las mismas, mientras que para viviendas las ayudas serían de hasta 12.000 euros y no más del 40 por ciento del presupuesto total subvencionable.

Asimismo, en los casos en que las unidades de convivencia no superen tres veces el Iprem, se podría obtener una subvención del 75 por ciento del coste total de la actuación.

"De esta manera lograremos llegar a más familias que, con los porcentajes actuales de ayudas, no han podido concurrir a la convocatoria porque no disponen de recursos suficientes para cubrir la parte no subvencionada", ha explicado Fernández

Según ha indicado la Junta, en el encuentro también se ha pedido al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de modificar sus ordenanzas, de manera que pueda colaborar con la bonificación del impuesto de construcción, como se viene aplicando en otros municipios de la provincia.