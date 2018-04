Diputación lanza la campaña 'No te pases. Paremos la agresión sexual' y llama al ocio desde el respeto

25/04/2018 - 13:24

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, pone en marcha la campaña 'No te pases. Paremos la agresión sexual', que repartirá 10.000 carteles, 10.000 dípticos, 5.000 chapas, 80.000 posavasos, 400.000 servilletas y 2.000 mochilas, con el objetivo de prevenir actos y actitudes sexistas y hacer un llamamiento al ocio desde el respeto y la libertad.

CÓRDOBA, 25 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la delegada del área, Ana María Guijarro, ha detallado este miércoles que "en España se registran oficialmente cuatro violaciones diarias, cifra que en los últimos años se ha incrementado entre un diez y doce por ciento de forma exponencial".

Asimismo, ha apuntado la diputada, "desde el Consejo General del Poder Judicial, en consonancia con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa se considera que los casos de acoso y agresión son otra forma de violencia machista, una forma de violación de los derechos humanos y una forma de discriminación con respecto a la mitad de la población mundial".

Por ello, y "con el ánimo de luchar contra este tipo de violencia, lanzamos esta campaña que pretende actuar desde la sensibilización y la información, pero también desde la denuncia, para que las mujeres se encuentren más seguras en entornos como los festivos", ha resaltado Guijarro.

Así, se distribuirá entre todos los municipios de la provincia de Córdoba distinto material publicitario e informativo, que se hará llegar a la ciudadanía en general aprovechando la celebración de fiestas. "Se pretende dar un mensaje, no solo a la víctima, sino también al agresor", ha recalcado Guijarro, quien ha explicado que "el material se repartirá en las distintas mancomunidades, donde se informará del procedimiento a seguir".

"Contaremos con la colaboración de monitores y monitoras con formación en temas de género y prevención de violencia, así como de los dinamizadores juveniles de la provincia, para que la información llegue a los sectores más jóvenes, verdaderos protagonistas de nuestra campaña", ha señalado la diputada provincial.

Las ideas claves que se quieren trasmitir en 'No te pases. Paremos la agresión sexual', y que aparecen reflejadas en los folletos informativos es la de que "las fiestas son para que disfrutemos todas las personas, hombres y mujeres; en fiestas 'No todo vale'; ni el uso ni el abuso de ninguna droga justifican una agresión; que alguien exponga su cuerpo no es razón para agredirle, ni desnudarle y menos, en grupo", entre otros.

Para concluir, la delegada ha subrayado creer "que es un mensaje cercano, ambicioso y que puede ser un antes y un después para que nuestras fiestas populares sean un espacio más seguro para nosotras".