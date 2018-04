El presidente de la UD Las Palmas dice que su ausencia fue un "malentendido" y se acoge a su derecho a no declarar

25/04/2018 - 13:38

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha tildado de "malentendido" su ausencia al no comparecer el 19 de abril ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y ha afirmado que este miércoles, durante su comparecencia ante el magistrado tras ser detenido a su llegada a Gran Canaria, se ha acogido a su derecho a no declarar.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 (EUROPA PRESS)

"Hemos tardado muy poco. Le he dado las explicaciones a su señoría y le he pedido disculpas porque no teníamos que llegar a esta situación. Aquí ha habido un malentendido. Ha aceptado las disculpas y me ha dicho que si quería declarar pero me he acogido a mi derecho a no declarar", dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el magistrado, que lo ha dejado en libertad provisional sin fianza.

Ramírez ha explicado que ha sido un "malentendido" porque el auto estaba recurrido y que sus abogados entendían que no tenía que declarar. "En cualquier caso --añadió-- ante una llamada de la justicia hay que estar. Yo estaba en Miami y me dijeron mis abogados que no tenía que venir porque el recurso iba a ir a la Audiencia y su señoría se molestó y dictó una orden de busca y captura".

Asimismo, ha hecho especial hincapié en que el recurso al auto se hizo "en tiempo y forma" y que había dicho que este miércoles estaría en la capital grancanaria y que así ha sido.

Cuestionado sobre si había cambiado el billete de avión sabiendo que tenía que estar en Las Palmas de Gran Canaria, Ramírez ha recordado que lleva un mes en trabajando en Miami y que todas las semanas regresaba a la isla. "[El billete] Lo he ido cambiando en función de mi trabajo y de que no tenía que venir al juzgado", ha señalado.

"Si a mi me dicen que tengo que venir al juzgado, la semana pasada estoy en el juzgado", ha concluido.