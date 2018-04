Podem, "decepcionado" con el PSPV por no apartar a Orengo: "No tiene sentido que la respuesta sea un enroque"

25/04/2018 - 13:37

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha admitido este miércoles estar "decepcionado" con la actitud del PSPV y su negativa de apartar al asesor de Presidencia José Manuel Orengo por el caso de la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc en 2007. A su juicio, los socialistas "deberían haber tomado ya alguna decisión política". "No tiene ningún sentido que la respuesta sea un enroque", ha señalado.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Estañ a los medios de comunicación, al ser preguntado por la decisión del secretario de acción electoral y responsable de aquella campaña electoral y actual jefe de gabinete del presidente de les Corts, Lluís Miquel Campos, perteneciente al Bloc, de solicitar un permiso temporal no retribuido para preparar su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos, mientras Orengo (PSPV) se mantiene en su puesto.

A su juicio, "no tienen ningún sentido" y ha considerado que parece que el PSPV "se está enrocando todavía más". Ha señalado que siguen a la espera del informe interno que están elaborando los 'socialistas' que "no están dando ejemplo ni mucho menos". "Pensamos que a día de hoy deberían ya estar en condiciones de haber tomado cualquier decisión política", ha remarcado

Estañ ha reconocido que todavía el PSPV está "en plazo" respecto a los 20 días que le dio para presentar las conclusiones de dicho informe, pero ha reprobado que "no tiene sentido que la respuesta sea un enroque". "Estamos decepcionados con la actitud del PSPV, pero se sigue estando en plazo y hasta que no se genere ese informe no valoraremos qué medidas vamos a tomar, pero eso no excluye que el PSPV debería estar tomando medidas ya y de manera inmediata", ha subrayado

VALORA EL GESTO DEL BLOC

Por otro lado, el líder de Podemos en la Comunitat ha valorado el "gesto del Bloc", aunque ha manifestado que le gustaría saber hasta cuándo va a durar ese permiso temporal que, a su juicio, debería ser "hasta que se eliminen las sobras de duda sobre su relación con el caso de la presunta financiación irregular".

Asimismo, ha puesto en valor que el Bloc haya dado a conocer las conclusiones del informe interno realizado sobre la contabilidad electoral municipal de 2007 y su relación comercial con el empresario Crespo Gomar, pero ha considerado que el documento debería ser "público" porque todavía no han tenido acceso a él. "Hasta que no sea público tampoco podremos estar totalmente convencido y disipar las dudas". En cualquier caso, ha destacado "el gesto" de la formación que lidera actualmente Àgueda Micó, aunque "con esos matices".