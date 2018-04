Rechazo de PP a la PNL sobre la moción aprobada en Diputación de Salamanca porque "es sustancialmente diferente"

25/04/2018 - 14:05

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) presentada por Podemos en defensa de una sanidad "cien por cien pública" y basada, según el grupo proponente, en la moción aprobada por unanimidad en la Diputación de Salamanca que cuestionaba la eficiencia entre los distintos complejos asistenciales de la Comunidad.

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

"Se parece como un huevo a una castaña", ha espetado el procurador 'popular' Alejandro Vázquez que ha argumentado a Podemos que su PNL y la moción aprobada en la Diputación de Salamanca con el visto bueno del PP son "sustancialmente lo contrario" ya que, entre otras cosas, la primera tiene cuatro puntos y la segunda diez a lo que ha añadido diferencias como que en la Institución provincial se apostó por el mismo presupuesto que en 2010 o recuperar el empleo perdido que, según ha aseverado, ya se supera.

"Cómo no lo íbamos a apoyar si a pesar de la que ha caído en este país ya se ha recuperado", ha explicado Vázquez respecto al voto favorable del PP en la Diputación de Salamanca para insistir en que Podemos no ha defendido este miércoles en las Cortes la misma moción. "Yo no lo veo ni por lo sustancial ni por lo de lo mismo", ha continuado Vázquez que ha aprovechado la ocasión para expresar su convencimiento de que en Castilla y León van a seguir mejorando las listas de espera.

"Son ustedes unos fulleros, que hacen trampas en su juego", ha respondido la procuradora proponente, Isabel Muñoz, para quien la intervención de Vázquez es la "prueba clara" de que el Grupo Parlamentario Popular no tenía argumentos y de un "ejercicio de cinismo de lo más vergonzoso visto en esta Cámara". "O son unos cínicos o no saben ustedes leer", ha sentenciado Muñoz, ante el "léetela tú" con el que cerró su intervención el 'popular'.

En el caso de Ciudadanos el procurador Manuel Mitadiel ha compartido dos de los puntos de la PNL de Podemos, como contratar a más profesionales y atender a los pacientes más cerca de sus domicilios, pero ha negado el rechazo rotundo de la formación morada al fin de los modelos de colaboración público-privado bajo los intereses y las necesidades de la primera o a la reconversión de los servicios externalizados para lo que ha pedido primar la relación "calidad-precio" basada en datos y en eficiencia y no en prejuicios.

"No podemos permitirnos el lujo de tener otro Hospital de Burgos porque el resultado ha sido malo", ha reconocido no obstante Mitadiel quien ha aclarado también que, hasta la fecha, las unidades de gestión clínica ni han aportado ni han quitado nada.

Por parte del Grupo Socialista, la procuradora Mercedes Martín ha apoyado la propuesta de Podemos al compartir "su fondo y los valores" y se ha remontado a la aprobación de la Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1986 para lamentar que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el actual consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, hayan dilapidado la sanidad pública que garantizó, entre otros, el ministro socialista Ernest Lluch.

"Hay que utilizar el potencial incalculable que tiene el sistema de salud", ha reclamado Martín que ha reivindicado para ello más medios económico, materiales y profesionales.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, ha expresado su "apoyo más entusiasta" a la PNL de Podemos en la búsqueda de soluciones al problema que vive el Complejo Hospitalario de Salamanca y en una "apuesta decidida" por un modelo público sanitario de calidad con un rechazo expreso a las unidades de gestión clínica que ha comparado con un camino hacia la privatización por una "política permanente" de externacionalización.

Finalmente, el leonesista Luis Mariano Santos ha dado el visto bueno a las propuestas de Podemos ante "una de las mayores lacras" de la sanidad de Castilla y León, en referencia a las listas de espera que, según ha criticado, son diferentes en cada provincia, entre las que ha citado las que conforman la región leonesa. "Detrás de cada caso existe una persona y una historia vital única", ha recordado Santos, quien ha lamentado también el actual "éxodo" de profesionales sanitarios para abogar por hacer más atractivo ejercer la medicina.