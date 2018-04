Moreno acusa a Susana Díaz de "arruinar" el "gran edificio" de la sanidad y le exige salarios dignos para profesionales

25/04/2018 - 14:21

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha acusado este miércoles al Gobierno de Susana Díaz de "arruinar" el "gran edificio" de la sanidad pública andaluza y le ha exigido que se dignifique a los profesionales sanitarios con una organización laboral adecuada y salarios justos, en los niveles de las demás comunidades.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Moreno ha mantenido una reunión, en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, con representantes de Colegios Profesionales y sindicatos sanitarios, en la que también han participado el portavoz municipal, Beltrán Pérez, y la presidenta provincial del partido, Virginia Pérez.

Juanma Moreno ha lamentado que el Gobierno de Susana Díaz sea "incapaz" de escuchar a los profesionales sanitarios, a la vez que ha afirmado que "si no fuese por éstos y por su trabajo no saldría adelante la gestión diaria en los centros de salud de Andalucía".

En su opinión, PSOE-A "ha arruinado, en la última década, el gran edificio que entre todos y generación tras generación habíamos creado de la sanidad pública andaluza" y ha señalado que este edificio se mantiene a día de hoy sólo "por la dedicación de sus profesionales".

Para Moreno, la "pésima gestión del PSOE andaluz es el virus que destruye lo que en su día fue una joya que se ha ido decolorando desde que Susana Díaz asumió la presidencia de la Junta".

Moreno ha afirmado que en Andalucía existe un problema en la sanidad del que se hacen eco los profesionales sanitarios y usuarios, por lo que ha abogado por cambiar el modelo actual para, entre otras cosas, eliminar la politización porque, según ha asegurado, "no tiene sentido que los grandes nombramientos no sean por reconocimiento profesional sino atendiendo a criterios políticos".

"En Andalucía no existe un problema de financiación sino de gestión", ha dicho Moreno, para quien dar dignidad a los profesionales sanitarios debe ser una prioridad y sería posible si no se pagara a los "bancos 40 millones de intereses de demora en no gestionar las facturas del SAS, si no se pagara 100 millones de euros anuales en el alquiler le edificios cuando la Junta tiene patrimonio, si no hubiera reintegros pendientes de cobro por valor de 700 millones de euros ni libramientos pendientes de pago por valor de 2000 millones".

El presidente del PP-A ha manifestado que muchos profesionales sanitarios se forman en Andalucía y luego se marchan a trabajar fuera porque no hay tasa de reposición ni sueldos similares a los de otras comunidades, algo que hace que las listas de espera crezcan. Ha apuntado que los profesionales sanitarios cobran entre 3.000 y 10.000 euros menos anuales que los de otras comunidades.

Además, ha manifestado que la Cámara de Cuentas ha ratificado las denuncias de precariedad de los profesionales sanitarios. "Hay cerca de 2.000 trabajadores que encadenan una media de 6 y 8 contratos al año en el Servicio Andaluz de Salud", según Moreno, quien ha agregado que la contratación por acumulación de tareas se ha incrementado en un 88 por ciento en Andalucía y a ello se suma que no se cumplen las leyes de igualdad entre mujeres y hombres ni la de directivos y mandos intermedios en esta materia.

PIERDEN HASTA 10.000 EUROS ANUALES

Moreno ha apostillado que no podemos tener a profesionales sanitarios que han perdido entre 3.000 y 10.000 euros anuales de media respecto a lo que ganan en otras comunidades y ha matizado que desde el 2012 se han perdido 4.400 empleos en el ámbito sanitario, lo que repercute "en un aumento de las listas de espera, en el colapso en las urgencias y en la falta de infraestructuras sanitarias".

Ha insistido en que en Andalucía tenemos a los profesionales sanitarios "peor pagados de España" y ha destacado algunas de las propuestas del PP-A para acabar con esta desigualdad, como es la revisión de los complementos variables que son los vinculados a las guardias, turnos de noche o festivos; la modificación del complemento de rendimiento personal para que parte pase a la nómina como pasa en otras comunidades; la reactivación del proceso de carrera profesional que está paralizado desde el 2014, y la revisión de conceptos retributivos en atención primaria como horas fuera de su horario habitual, la asistencia en otros centros y los usuarios que les corresponde atender.

Ha manifestado que con la campaña #CuremoselSAS que el PP andaluz ha puesto en marcha dan voz a una reclamación de los profesionales sanitarios y ha afirmado que está convencido de que van a conseguir que Andalucía tenga profesionales "bien pagados, con salarios dignos porque ello contribuye a dignificar la sanidad pública y a eliminar las listas de espera".

Por su parte, Beltrán Pérez ha anunciado que el grupo popular defenderá el viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción en defensa de la dignificación de los profesionales sanitarios, para que tengan unos sueldos similares a los del resto de comunidades.

Ha manifestado que los excelentes profesionales sanitarios que hay en Sevilla, como los del resto de Andalucía, tienen que tener unos niveles retributivos similares a los del resto de España, al tiempo que tienen que contar con mejores medios y una mejor gestión, puesto que ello supondrá que los usuarios reciban un mejor servicio.

Acto seguido, Virginia Pérez ha destacado que, a diferencia de la Junta, el PP siempre atiende las reivindicaciones de los profesionales y ha indicado que no se trata solo de dignificar al personal de la sanidad pública andaluz, sino también de mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.