La ONG Trust afirma que la UE apoya "en mejor medida al pueblo palestino" en comparación con Trump

25/04/2018 - 14:20

El presidente de la ONG palestina 'The Trust of Programs for Early Childhood Family & Community Education', Farid Abu Gosh, ha afirmado este miércoles en Córdoba que, "en comparación con la actual política de Estados Unidos", la Unión Europea (UE) "está apoyando en mejor medida al pueblo palestino".

CÓRDOBA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la ONG palestina 'The Trust of Programs for Early Childhood Family & Community Education', Farid Abu Gosh, ha afirmado este miércoles en Córdoba que, "en comparación con la actual política de Estados Unidos", la Unión Europea (UE) "está apoyando en mejor medida al pueblo palestino".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener una "reunión de trabajo" con el edil de Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo (IU), el presidente de dicha ONG palestina ha señalado que "la Administración Trump está creando muchos problemas" a los palestinos.

Ello se debe, según ha argumentado, al hecho de que "el 50 por ciento de la población palestina es refugiada y, los recortes que Estados Unidos ha acometido ahora", respecto a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, han provocado que su situación "sea cada vez más difícil".

En consecuencia, Farid Abu Gosh, que es palestino y ciudadano israelí, ha dicho esperar que "la UE siga apoyando a la causa del pueblo palestino", teniendo en cuenta que, además, el Gobierno de Israel "está tomando una deriva cada vez más radical", en el marco de "una escalada, cada vez mayor, de violación de derechos humanos".

Por su parte, el concejal de Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo, ha explicado que el objetivo de la reunión que ha mantenido con Farid Abu Gosh es "debatir sobre la situación del pueblo palestino, que está siendo masacrado" y cuyos "derechos fundamentales" están "siendo vulnerados por el Gobierno sionista de Israel".

En este sentido, Hidalgo ha asegurado que en el Ayuntamiento de Córdoba están "siempre dispuestos" a intervenir "en la defensa de los derechos humanos y de las leyes internacionales", habiendo dedicado la reunión de este miércoles a la situación que se creará en Jerusalén (Israel) "con la posible llegada de la Embajada de Estados Unidos" a dicha ciudad, "lo que supone dinamitar todos los acuerdos de paz desde Oslo (Noruega)".