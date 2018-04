Cifuentes. iglesias ve a la "trama mafiosa" del pp tras de la dimisión de cifuentes

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró convencido este miércoles de que hay "fuego amigo" de la "trama mafiosa" del PP tras de la difusión del vídeo en el que Cristina Cifuentes es retenida por un agente de seguridad tras haber robado presuntamente unas cremas en un supermercado, lo que ha precipitado su dimisión como presidenta madrileña.

En los pasillos del Congreso, Iglesias valoró que Cifuentes "se tenía que haber ido antes" por el escándalo de su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos.

"Lo que hemos visto hoy es fuego amigo, hemos visto a las mafias del PP eliminando a Cifuentes a partir de la destrucción humana de ella", sentenció, al tiempo que indicó que "la política tiene que tener límites" y que "el problema fundamental" no es la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, sino el PP en su conjunto.

Informó de que ya ha hablado con el aspirante de Podemos a candidato para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, y con el secretario general de Podemos en la región, Ramón Espinar, para reafirmar el "compromiso claro con echar al PP de la Comunidad de Madrid y de España". "Vamos a trabajar para echarles", insistió.

No quiso entrar a comentar el vídeo difundido hoy por 'okdiario' y sobre el que Cifuentes explicó que se debe "exclusivamente a una situación de un error involuntario" con unos productos que se llevó "de manera involuntaria, sin ser consciente de ello" y que abonó a la salida.

"Yo no voy a entrar a hacer una valoración sobre lo que entiendo que puede ser un trastorno mental de alguien. Creo que hay que tener escrúpulos y en política no todo vale y no voy a hacer valoraciones de ese vídeo ni de lo que diga Cifuentes sobre ese vídeo", concluyó Iglesias.

