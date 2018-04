Cifuentes. carmena se alegra de que la comunidad ya no la presida quien no ha tenido "un comportamiento ético"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijo este miércoles que "nos debemos todos alegrar" de la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, porque "es trascendental que las instituciones tengan al frente a personas que éticamente no puedan ser cuestionadas" y, cuando un dirigente "ha tenido un comportamiento que no es ético, lo que hay que hacer es marcharse, porque si no la institución se perjudica".

Tras reunirse en la Casa Cisneros durante dos horas con el Comisionado para la Memoria Histórica, Carmena valoró que el anuncio de Cifuentes "casi era esperado", porque "es tan importante la ética en la reponsabilidad política que entiendo que haya tenido que dimitir".

Según dijo, en el comportamiento de la presidenta "ha habido actitudes de beneficio, de mentir, que la sociedad española no lo puede tolerar", pero no quiso opinar sobre si la dimisión es tardía ni sobre la filtración del vídeo de hace años en el que se ve a Cifuentes presuntamente intentando sustraer unas cremas en un supermercado. "Ha dimitido ahora y ya está", despejó.

"Es trascendental que las instituciones tengan al frente a personas que éticamente no puedan ser cuestionadas", dictaminó la alcaldesa. "Cuando una persona entiende que ha tenido un comportamiento que no es ético, lo que hay que hacer es marcharse, porque, si no, la institución se perjudica y se hace mucho daño a la democracia. Para creer en la democracia tenemos que exigir que las personas que están al frente de las instituciones tengan un comportamiento digno", reflexionó. "No puede haber al frente de las instituciones personas que no tengan un respaldo ético".

Carmena, a diferencia de la portavoz de su Gobierno, Rita Maestre, quien hace extensiva la responsabilidad a todo el PP, circunscribió el tema a Cifuentes y a su "actitud de falta de compromiso ético y de actitud digna, que lleva a tomar una determinada decisión a una persona en concreto".

