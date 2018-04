Cifuentes. erc dice que "sorprende" que cifuentes al final dimita "por dos cremas"

25/04/2018 - 14:14

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, opinó este miércoles que "es sorprendente y suena un poco a lo de Al Capone" que Cristina Cifuentes "al final dimita por dos cremas", en vez de por el escándalo que planea sobre su persona desde hace un mes, cuando estalló la polémica en torno a su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos.

Así lo indicó al comparecer en el Congreso de los Diputados tras la defensa por parte del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, del proyecto de Ley de Presupuestos del Ejecutivo en el Pleno de la Cámara.

Valoró que lo que hoy estamos viviendo son "vendetas entre familias" dentro del PP. "Que alguien guarde un vídeo durante siete años de un robo de la presidenta de la Comunidad de Madrid también sorprende", indicó, e hizo extensivo esta impresión a que "una señora que forma parte de un Gobierno y del PP, que aglutina 900 diputados, al final dimita por dos cremas".

"Suena un poco a lo de Al Capone, que dimitió por una infracción con Hacienda y Eroski ha sido la Hacienda de Cifuentes", señaló, antes de cargar contra Ciudadanos por no contribuir a echar al PP de la Comunidad de Madrid tras la marcha de Cifuentes. "Es un partido creado para mantener el régimen de 1978, apoyarán lo que la banca les mande y ahora Cifuentes me parece que no es muy querida por según quién de la banca", reflexionó.

25-ABR-18

