Ruiz-Huerta ve la dimisión de Cifuentes como "la guinda final" que demuestra que el PP es "organización mafiosa"

25/04/2018 - 14:32

Dice a Cs que si sigue manteniendo al PP en el poder, continuarán los "problemas" de la Comunidad

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha comparado este miércoles la dimisión de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con "la guinda final que constata que el PP hace política como una organización mafiosa, a base de venganzas internas".

Así se ha expresado Ruiz-Huerta después de que Cristina Cifuentes haya presentado su dimisión tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

"El Partido Popular en el partido de la Púnica, el partido que llegó a la Comunidad de Madrid con el 'Tamayazo'... Cristina Cifuentes ha sido parte del Consejo de Administración de Canal, de Fundescam, que se usó para financiación ilegal del PP...", ha enumerado la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid.

Además, Ruiz-Huerta ha reprochado a Cifuentes que haya dimitido dando la batalla "por el relato que es una víctima de persecución política por luchar contra corrupción, y como sacrificio personal a que llegue a la Comunidad la izquierda".

En este punto, la portavoz de Podemos ha lamentado que Cifuentes haya dimitido "por esta razón" y no "por estar 30 años en una organización corrupta".

Respecto a Cs, Lorena Ruiz-Huerta ha indicado que Cs "ya ha avisado que dará por buena esta solución y seguirá sosteniendo al partido más corrupto de España y Europa. Mientras sigue en el poder, los problemas seguirán intactos, problemas de distribución de riquezas, con mucho paro, y donde se incrementa la deuda", ha dicho.

Sobre la moción de censura presentada por los socialistas, Ruiz-Huerta ha asegurado que ésta "sigue vigente" y que "está en manos de la presidenta de la Asamblea (Paloma Adrados) poner fecha". En este punto ha indicado que "Cs ha decidido que no quiere que se regenere el Gobierno de Madrid, y que quiere que todo siga igual, y que siga en el poder un partido que es lo que es".

"La moción no decae, lo que decae es la voluntad de Cs de no apoyar la moción en caso de que Cifuentes no dimitiera; la moción sigue perfectamente vigente, y está en manos de Cs votar a favor para que por fin tengamos un Gobierno de frente", ha apuntado.

Además, sobre el presunto hurto de la presidenta regional, ha indicado que "como abogada" no ha visto una persona "que tras estos hechos no tuviera un juicio de faltas".

Preguntada por si espera que Cifuentes renuncie a su acta de diputada en la Asamblea, Ruiz-Huerta confía en que deje su escaño "porque lógicamente es una persona cuya virtud pública ha quedado en entredicho y no está habilitada para un cargo público".