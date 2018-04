El PP propone al resto de partidos un pacto local antitransfuguismo que aísle a los no adscritos

25/04/2018 - 14:31

El PP de Avilés propondrá al resto de partidos con representación municipal un pacto local antitransfuguismo que aísle a los no adscritos. Se trataría de un plan en combinación con el nacional y que tendría una pervivencia para el actual y futuros mandatos, según ha indicado este miércoles en rueda de prensa Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del grupo municipal del PP.

AVILÉS, 25 (EUROPA PRESS)

En la actualidad en el consistorio hay cuatro concejales no adscritos, lo que supone el 17% de la corporación, aunque uno de ellos -Juan Cuesta- no realiza actividad ninguna desde que fue expulsado de Ciudadanos. Los otros tres fueron ediles del PP y, según su ex portavoz, "distorsionan, sustraen la voluntad de los avilesinos" al mantener sus actas de concejales tras haber abandonado el partido con el que concurrieron a las elecciones.

El plan antitransfuguismo que plantea el PP, y que la próxima semana debatirá con el resto de partidos tras contactos informales, supone que los que lo firmen ni debatirán ni votarán las mociones presentadas por los concejales tránsfugas. Los ediles populares, los de IU y la de Ciudadanos ya actuaron así en el último pleno con una moción presentada por los no adscritos.

Rodríguez de la Torre también propone que lo tránsfugas no puedan entrar en el equipo de gobierno ni tengan despacho propio, algo que los actuales tienen. "Ahí ya se cercenó el pacto antitransfuguismo y hay una tendencia peligrosa que el gobierno local viene repitiendo. No queremos que los que se va haciendo acabe por crear costumbre", ha dicho.

Ha puesto como ejemplo que en un receso del último pleno uno de los concejales no adscritos participase en una junta de portavoces, "tras amenazar que si no lo hacía votaría que no". El portavoz del PP ha acusado a sus antiguos compañeros de grupo de estar "prostituyendo la voluntad de los avilesinos".