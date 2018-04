La creación de un matadero específico de porcino en 2019 permitirá reforzar la exportación a China

La ampliación de Mercazaragoza llegará al millón de metros cuadrados superando a Mercabarna

La creación de un matadero especifico para porcino en Mercazaragoza, que estará operativo en 2019, supondrá reforzar la exportación a China, ya que este país asiático exige que no se sacrifique en el mismo espacio que el lanar y vacuno.

De esta forma Merzaragoza tendrá un matadero específico para sacrificar ganado porcino y la razón de esta nueva construcción obedece además a modernizar las instalaciones que con el paso del tiempo se quedan obsoletas.

Este anuncio lo ha lanzado el director general de Mercazaragoza, Constancio Ibáñez tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el presidente de Arento, Enrique Arcéiz.

El actual matadero de Mercazaragoza sustituyó al de la calle Miguel Servet donde se sacrificaban 6 millones de kilos y en la actualidad se llegan a los 35 millones por lo que las instalaciones se han quedado pequeñas.

El nuevo matadero estará alejado de las cuadras y las actuales instalaciones y dispondrán de 6.000 metros cuadrados, ya se cuenta con licencia de obra y el proyecto está casi terminado.

De las 150 cabezas a la hora de todo tipo de ganado que se sacrifica en la actualidad se pasará a entre 350 y 450 cabeza a la hora, ha apuntado Ibáñez.

"El dilema es cómo concebir en pocos metros una instalación potente alejada de ganado lanar y vacuno y hemos encontrado la solución de modo que en 2019 se podrá sacrificar en el nuevo matadero y se cumplirá el objetivo de sacrificar para exportar y atender mejor a todos los clientes", ha indicado Constancio Ibáñez.

Además, ha subrayado que la cooperativa Arento es "fundamental" en el proyecto cárnico en el que el 60 por ciento es el porcino. "Este es el gran proyecto que habrá en todo Aragón, porque se mata muy poco, ya que se hace fuera y hay que procurar que se exporten las canales y dejar la riqueza de ese valor añadido aquí", ha abundado el director general de Mercazaragoza.

Enrique Arcéiz ha pedido al alcalde que intente acelerar la ampliación del matadero, aprobada en 2007, para que Arento pueda hacer todas las matacías y darle todo el servicio que necesita la sala de procesados. "Nos quedamos escasos en el matadero de porcino", ha observado.

EL MILLÓN

La expansión de Mercazaragoza "es necesaria", ha enfatizado Constancio Ibáñez, para apuntar que hay una previsión de aumentar en 100.000 metros cuadrados la Terminal Marítima de Zaragoza (TmZ), que "esta a punto" y los otros de 300.000 metros cuadrados hacia el río Gállego, sumados a los 700.000 metros cuadrados actuales, superará el millón de metros cuadrados por lo que se convertirá en un mayor extensión que Mercabarna.

El gran proyecto tiene que ser procurar convertir Mercazaragoza en una plataforma de exportación agroalimentaria del campo aragonés y poner en contacto el productor de origen con el destinatario, los agricultores con los consumidores, ha explicado Constancio Ibáñez.

"BUQUE INSIGNIA"

A su parecer, este proyecto "va despacio" porque los terrenos son privados y "no es fácil". "Somos una empresa que no debemos depender de nadie, nos debemos autofinanciar porque es la única forma de ser autónomos para tener beneficios que se destinen a las inversiones y proyectos, ya que depender de las administraciones en el mundo empresarial no siempre es bueno", ha advertido.

El alcalde de Zaragoza ha recordado que se cumple el 50 aniversario de Mercazaragoza y Arento es un "buque insignia" en Aragón porque mueve 177 millones de facturación anual y cuenta con 150 trabajadores. "Lógicamente hace que el alcalde se detenga en una visita guiada para ver el esfuerzo de innovación de introducir nuevos productos muy frescos y es una satisfacción en el marco de Mercazaragoza".

Santisteve ha relatado que en 2005 Arento se asienta en Mercazaragoza y agrupa el movimiento cooperativista en una plataforma agroalimentaria que es "muy importante".

REESTRUCTURACIÓN

Por su parte, Enrique Arcéiz ha dicho que desde el 18 de enero Arento está en un proceso de reestructuración que implica mejoras en las instalaciones de Mercazaragoza en la sala de elaborados de cárnicos porque se precisan mejoras que se han pedido al Ayuntamiento desde 2007.

Arcéiz ha confiado en que el matadero nuevo esté operativo en 2019 para aumentar la sala de procesados y trabajar la exportación y buscar el beneficio que atañe a los trabajadores que alcanza a cien personas más los transportistas y los comerciales y también buscar el valor añadido para las cooperativas y ganaderos socios.

"Desde el Ayuntamiento han abierto las puertas de par en par y estamos muy agradecidos y también la actitud de Mercazaragoza porque esta reunión de trabajo es para potenciar esta plataforma que hay que fomentar para que sea conocida, ya que en Mercazaragoza está la materia prima de ganaderos y agricultores de todo Aragón", ha subrayado.

Santisteve ha recordado el gran trabajo de Merzaragoza en la rehabilitación del Mercado Central y ha incidido en el proyecto de expansión de mercados públicos y de los tres actuales pasar al menos a cinco en los próximo diez años con el objetivo de iniciar el primero el próximo año.

Otra línea de trabajo es la rehabilitación de los mercados privados y potenciar la formación de detallistas para generar o cubrir espacios vacíos de los mercado privados o los nuevos que se vayan creando para contribuir a la venta del producto fresco y de proximidad y generar empleo en la huerta zaragozana para producción ecológica junto al mercado agroecológico asentado en la plaza del Pilar.

"Todo el potencial de cooperativas como Arento se abre con la posibilidad de exportación porque producimos para 10 veces la población de Aragón y uno de los objetivos y potenciales es la intermodalidad quitando camiones de las carreteras para evitar la emisión de CO2 y poner ferrocarril para una mayor eficiencia".

ARENTO

Sobre la reestructuración de Atento, su presidente ha dicho que está en camino. "Estamos mucho mejor no que en diciembre sino que hace dos años. Lo que hicimos fue abrir la caja de los problemas y lo que se puede hacer entonces es solucionarlos y se han puesto las herramientas para hacerlo", ha resumido.

Arcéiz ha avanzado que esta semana o la próxima se cerrarán tramites con el Gobierno de Aragón y en mayo quedará cerrado todo el acuerdo y la reestructuración del aval bancario".

Arento tiene 150 trabajadores y 5 líneas de negocio y mucha dispersión por la provincias de Zaragoza y era complejo porque se ha tenido que desmantelar y reestructurar y estamos en camino de solventarlo", ha concluido.