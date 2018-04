MÉS reitera que la presencia permanente de la UME en Baleares "no está justificada"

25/04/2018 - 14:37

El portavoz parlamentario de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha reiterado este martes que la presencia permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Baleares "no está justificada", en relación a la reciente aprobación por parte del Parlament de una iniciativa del PP en la que se insta al Govern a estudiar, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, la posibilidad de dotar las Islas de esta unidad.

PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa tras la junta de portavoces, Martí ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" y ha defendido que MÉS per Menorca "son gente de paz". En este sentido, ha aclarado que la formación "no está en contra" de las actuaciones de la UME en la Comunidad Autónoma porque "sería absurdo", sino que rechazan su permanencia "porque no es una opción".

((Habrá ampliación))