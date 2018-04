Polanco (PRISA): "No podemos dar pasos en falso, no tomar las decisiones correctas por presiones financieras"

25/04/2018 - 14:36

El presidente no ejecutivo del Grupo PRISA, Manuel Polanco, ha afirmado que la compañía no puede "dar pasos en falso, no tomar las decisiones correctas por presiones financieras" para alcanzar los objetivos y los retos que marca la sociedad actual.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto Manuel Polanco durante su primer discurso como presidente en la Junta General de Accionistas 2018, celebrada este miércoles 25 de abril en Madrid. En este sentido, ha asegurado que era "fundamental conseguir, definitivamente, el reequilibrio" del balance, lo que ha sido posible "gracias a la reciente ampliación de capital, al acuerdo de refinanciación de la deuda y al programa de venta de activos".

Asimismo, Polanco ha explicado a los accionistas y asistentes a la junta que la ampliación de capital ha permitido al grupo captar fondos por valor de 563 millones de euros, de los que 450 millones se aplicarán a la reducción de deuda, y 113 restantes a invertir en el desarrollo de las unidades de negocio, fundamentalmente, a la educación.

Por otro lado, Polanco ha destacado que "en una coyuntura, en la que fenómenos como el populismo o la postverdad parecen imponerse", PRISA pretende asentar uno de sus principios básicos: "Las sociedades, los ciudadanos son más libres cuanto más formados e informados están".

A esto, según ha relatado, hay que añadir la sombra de la corrupción en los países en los que PRISA está presente, por lo que "resulta aún más necesaria la labor de los medios de comunicación profesionales y serios, en su función de contra poder". "Nuestros medios siempre han asumido este papel", ha subrayado, para después asegurar que "lo seguirán haciendo".

UN DÍA "MUY ESPECIAL"

En su intervención, Polanco ha asegurado que este es un día "muy especial" para él, porque es la primera vez que se dirige a los accionistas en calidad de presidente del Consejo de Administración y por lo que representa en su trayectoria en la compañía.

"En estos años, he escuchado las palabras de mi padre, Jesús de Polanco", ha recordado visiblemente emocionado, para después añadir que ha sido "el fundador y el gran impulsor" de la compañía. También ha señalado que ha escuchado a su hermano Ignacio Polanco, así como a su antecesor en el cargo, Juan Luis Cebrián.

A su juicio, "la personalidad, el empuje y el coraje de todos ellos" construyeron un grupo empresarial "líder en educación y en información en el mundo de habla hispana y portuguesa". "Mantenemos ese legado y continuamos con el objetivo claro de introducir los elementos de información y transformación necesarios para afrontar los retos que la sociedad demanda en el siglo XXI", ha pedido.

Por su parte, el consejero delegado del Grupo PRISA, Manuel Mirat, ha recordado a Juan Luis Cebrián en su intervención, a quien guarda "un gran afecto personal y reconocimiento". Así, ha defendido que la compañía se encuentra "ante una oportunidad" para consolidar un horizonte de futuro "ilusionante y atractivo". Mirat ha asegurado que PRISA ha descartado la venta de Santillana.

La Junta General de Accionistas de PRISA ha aprobado todos los acuerdos propuestos, entre ellos, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como la gestión del Consejo de Administración de ese mismo año. También se ha aprobado un plan de incentivos para el periodo 2018/2020.

Igualmente se ha dado el visto bueno a la reducción del número de consejeros en el Consejo de Administración, que pasan de 17 a 13. Además se ha acordado el nombramiento por coptación como consejeros de Javier Monzón, Javier de Jaime, Javier Gómez-Navarro, Francisco Gil, Sonia Dulá, y Amber Capital, representada por Fernando Martínez Albacete.